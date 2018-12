Irene Montero: "El pacto constitucional ya está roto y ahora toca reconstruirlo"

Poco a poco vuelve Irene Montero a la vida pública del permiso de maternidad. La portavoz de Podemos en el Congreso ha tenido su primera entrevista desde julio en La Cafetera con motivo del aniversario de la Constitución. Tras un repaso con el periodista Fernando Berlín sobre la maternidad y el avance de la extrema derecha tras las elecciones andaluzas, Montero ha abordado la reforma constitucional dando el protagonismo al movimiento feminista y poniendo el foco en la necesidad de avanzar ahora hacia un nuevo pacto de convivencia: "El pacto constitucional ya está roto. Y cuando se rompe no se puede preguntar si se tiene que afrontar o no su reforma, hay que reconstruirlo".

"Esta pregunta oculta una pregunta trampa", ha asegurado Montero respecto a la cuestión de si la sociedad está preparada para afrontar la reforma constitucional. La portavoz ha valorado que el pacto constitucional ya "está roto por los corruptos" y que la pregunta es quien y cómo se reconstruirá: "Hay quienes pueden pensar que esto lo tienen que volver a reconstruir unos pocos, y hay otras personas que pensamos que un nuevo pacto pasa por un proceso de profundización democrática y de blindar derechos". Podemos ya ha dejado muy clara su posición y antes de cualquier reforma de la Carta Magna piden un referéndum a la ciudadanía.

Montero ha sostenido que es el momento de pensar en "el aquí y en el ahora" y que la Constitución del 78 no representa a una alta parte de la población: "Ni siquiera un 20% de la población ha podido pensar si quiere ere pacto de convivencia u otro. Un 80% no ha decidido. Fueron siete hombres, siete padres. No representa a una alta parte de la población y a los que menos representa es a las mujeres", ha sostenido la portavoz.

Respecto a la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz ha explicado que llega tras una "normalización de los discursos de extrema derecha" que no sólo ha venido de la mano del partido de Abascal; también del PP y de Ciudadanos y de muchos medios de comunicación que han contribuido a "que se quiten la careta". Además, ha apuntado que este movimiento reaccionario llega como respuesta a un movimiento feminista que "avanza de forma imparable".

La número dos de Podemos también ha afirmado que no está completamente "despegada" de su partido y que está en contacto permanente con sus compañeras durante estos meses de permiso de maternidad: "Tu vida cambia pero sigues formando parte del mundo, como cualquier madre".