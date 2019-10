Junqueras acusa al Estado de "moverse por venganza"

El Tribunal Supremo ha desvelado este lunes la sentencia tras el juicio a la cúpula del procés. El Alto Tribunal, asumiendo las tesis de la Abogacía del Estado en detrimento de lo que defendía la Fiscalía, ha condenado por sedición a nueve políticos catalanes ─consulta aquí todos los condenados y todas las penas─.

Al mismo tiempo que se iban conociendo los detalles del fallo judicial, se han ido sucediendo las reacciones políticas:

ERC ve la sentencia como la "mayor agresión" contra Catalunya desde el fusilamiento de Companys

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado que la sentencia del 1-O es la "mayor agresión" contra Catalunya desde el juicio y el fusilamiento del que fue presidente de la Generalitat Lluís Companys. En rueda de prensa junto a diputados y dirigentes de ERC, ha considerado que "la inmensa mayoría de la población catalana, vote quien vote, si es demócrata, comparte que es una salvajada lo que ha pasado hoy", y ha defendido que esta sentencia multiplicará por 10.000 la indignación que supuso la sentencia del Estatut en 2010.

Garzón considera las penas a los dirigentes independentistas "absolutamente desproporcionadas"

El coordinar federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha calificado las penas impuestas a los líderes independentistas de "sumamente desproporcionadas", y advierte de que la prisión no facilitará la resolución del conflicto en Catalunya. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el líder de IU apunta, además, a que ahora hace falta diálogo, negociación y un proyecto de España que seduzca también a los catalanes.

JxCat dice que el Estado ha enterrado la democracia y que responderán con "más urnas"

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha asegurado que el Estado ha enterrado la democracia y los derechos con la sentencia del 1-O, y ha reivindicado que responderán al fallo del Supremo con "más urnas". "Si por poner urnas nos condenan a 100 años de cárcel, la respuesta solo puede ser más urnas y más política", ha dicho en rueda de prensa junto al portavoz de la formación en el Parlament, Eduard Pujol.

La primera ministra de Escocia ve "terrible" la sentencia

La primera ministra escocesa y líder del Partido nacionalista escocés (SNP), Nicola Sturgeon, ha calificado de terrible la sentencia Supremo: "Cualquier sistema político que lleva a un resultado tan terrible necesita un cambio urgente". "Estos políticos han sido encarcelados por procurar permitir a las personas de Catalunya escoger pacíficamente su propio futuro", ha dicho Twitter. "Mis pensamientos y solidaridad están con todos ellos y con sus familias", ha añadido.

Junqueras acusa al Estado de "moverse por venganza"

El líder de ERC y exvicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, se reafirma en sus "convicciones democráticas y republicanas" en una carta difundida tras conocer la sentencia que le condena a 13 años de prisión, y acusa al Estado de "moverse por venganza". En la misiva, dirigida a la militancia de ERC, Junqueras afirma que "la independencia es hoy más que nunca una necesidad para poder vivir en una sociedad más libre, más justa y más democrática" y considera que, con la sentencia, "hoy han querido acabar con nosotros, con toda una generación de catalanes que lucha por conseguir la libertad".

Casado exige que Sánchez se comprometa a no indultar a los condenados

El líder del PP, Pablo Casado, ha expresado su respeto a la sentencia y ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se comprometa a no indultar a los condenados.

Puigdemont: "Cien años de prisión en total. Una barbaridad"

El expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha afirmado que, tras la sentencia, "toca reaccionar como nunca". "Cien años de prisión. Una barbaridad", ha enfatizado en una publicación en Twitter.

Ábalos: "Deja claro que en España el Estado de derecho funciona"

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha sido de los primeros representantes del Gobierno en manifestarse sobre la sentencia. En declaraciones a TVE, ha asegurado que la sentencia y el fallo del tribunal "deja claro que en España el Estado de derecho funciona".

Iglesias: "Hay que asumir la sentencia, pero que a partir de ahora toca trabajar por reconstruir puentes"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha lamentado las condenas a los líderes del procés a través de una carta escrita en Facebook: "Hoy culmina una etapa crucial de un camino que nunca debimos haber empezado a recorrer: el camino de la judicialización de un conflicto político que debió haberse gestionado siempre por cauces políticos", ha escrito. El secretario general de la formación morada también ha aprovechado para mandar "un abrazo" a los condenados y a sus familias. "Discrepo absolutamente de ellos, pero en las ocasiones en las que les he visitado en la prisión y cuando he hablado con ellos he podido comprobar su calidad humana y la profundidad moral de sus convicciones", ha publicado en la red social, informa Beatriz Asuar.

Forcadell: "La democracia vive un día oscuro"

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha denunciado este lunes, tras conocer la sentencia que le condena a 11 años y medio de prisión, que la "injusticia se ha consumado" y ha lamentado que la democracia vive "un día oscuro". "La injusticia se ha consumado. El libre debate parlamentario no es delito, es un derecho ejercerlo y un deber defenderlo. No nos cansaremos de decirlo donde haga falta", ha escrito en Twitter.

Rufián: "El Estado ha dictado hoy sentencia. El 10N Catalunya dictará la suya"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha afirmado este lunes, tras hacerse pública la sentencia del juicio del "procés", que "el Estado ha dictado hoy sentencia. El 10/11 Catalunya dictará la suya". Así lo ha escrito Rufián en su cuenta en la red social Twitter nada más conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, que ha impuesto penas de entre 9 y 13 años para los líderes del procés por sedición.

Torrent: "Hoy nos condenan a todos"

El presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha criticado la sentencia a través de Twitter. "Hoy nos condenan a todos, no sólo a 12 personas. Esta sentencia es un ataque a la democracia ya los derechos de toda la ciudadanía", ha afirmado.