Entre 30 y 40 personas se han concentrado este jueves ante la sede de Endesa de Madrid convocadas por la formación política Anticapitalistas para protestar contra el nuevo sistema de la tarifa de la luz. Los manifestantes han denunciado la pobreza energética y han reclamado medidas frente a la subida del recibo de la electricidad.

La acción, que no había sido anunciada previamente, ha empezado con una perfomance que ha ido seguida de la lectura de un manifiesto en el que se ha apelado al Gobierno a la creación de una empresa pública de energía. "El modelo que necesitamos pasa por la socialización y la expropiación del oligopolio energético en favor de los intereses de la mayoría de la población", han incidido. "Las eléctricas se están lucrando gracias a la mercantilización de nuestras necesidades básicas", han apuntado.

Por otro lado, han cuestionado que la medida tiene "un sesgo patriarcal" y han llamado a un transición ecológica justa con las trabajadoras. "Necesitamos un modelo descentralizado y de cercanía, cooperativo y que reduzca el despilfarro energético sin dejar a nadie atrás".

Después, los manifestantes han coreado lemas como el de "violencia es no legar al fin de mes" y "sin luz, sin gas, el rey tenía que estar" y "esta crisis no la pagamos". La ilitante de Anticapitalistas, Lorena ha dicho en declaracione s a Público que su formación no podía "tardar mucho en denunciar", lo que ha tildado de tarifazo. "Lo que vemos es que hay un incumplimiento más del Gobierno de coalición, nos han intentado vender unas franjas que nos llevan a madrugar para planchar o a generar conflictos entre vecinos", ha señalado la militante.