El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha propuesto al Gobierno en funciones un pacto que fije "con claridad" las condiciones para celebrar un referéndum que solucione el conflicto catalán y ha advertido de que si persiste el bloqueo la respuesta "no será la resignación, sino la movilización permanente".

En un desayuno informativo, organizado por Fórum Europa, Torrent también se ha referido a la investidura de Sánchez y ha subrayado que para ERC "no habrá líneas rojas pero tampoco cheques en blanco"·

Torrent ha reiterado que si el Estado sigue en "el bloqueo, la persecución judicial y el menosprecio" a las reivindicaciones catalanas", la respuesta será la movilización "para hacer que lo que hoy parece imposible, sea inevitable".

El presidente del Parlament se ha referido al líder de ERC, Oriol Junqueras, como "un activo fundamental" en la ecuación de la resolución del conflicto catalán y ha insistido en que "mientras dure la situación de represión política, nuestro grito al diálogo político será poner a Junqueras frente a todas las listas electorales".

El presidente del Parlament ha exigido a Sánchez que tome la iniciativa y ponga una propuesta encima de la mesa y ha asegurado que "más allá de gestos cosméticos, no ha hecho absolutamente nada".

Torrent ha aventurado que quizá Sánchez no tiene propuestas o si las tiene "no las somete a votación porque teme la opinión de la ciudadanía, y un país no se puede gobernar desde el miedo".

"No puede hablar de indulto porque no cree en el delito"

Sobre un hipotético indulto a los presos del procés, Torrent ha considerado que no le corresponde responder a ese asunto y ha precisado que "no puede hablar de indulto porque no cree en el delito".

También ha hecho hincapié en que la respuesta social y política a las sentencias condenatorias –"eventualmente duras"– tendrá que ser "una respuesta unitaria que implique a instituciones políticas fuertes".

"Cómo si no –se ha preguntado– se va a plantear este diálogo, que tendrá que emprenderse después de las sentencias".

"Canalizar la voluntad del 80% de los catalanes que quieren decidir su futuro"

Torrent ha insistido en que las decisiones que se tomen estos meses serán determinantes para el futuro, y las sentencias que se conocerán próximamente definirán las relaciones entre Catalunya y España.

Y ese hipotético referéndum que definirá, a su juicio, el estatus político y jurídico de Catalunya, también permitiría "canalizar la voluntad del 80% de los catalanes que quieren decidir su futuro".

A la pregunta de qué espera que haga el rey tras la sentencia del Supremo y si debería intervenir, Torrent ha señalado que "lo que no espera del rey es otro 3 de octubre" y aquí ha asegurado que el discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017 significó "una ruptura emocional y, en muchos casos, definitiva con esta institución".

Sobre la elección de Borrell como representante de la Política Exterior europea, Torrent ha asegurado que su designación "no supone un elemento esperanzador" si bien ha admitido que "esto tampoco es determinante".

En su opinión, lo decisivo es cómo afrontan las instituciones europeas –"no sólo quien esté al frente"– el conflicto político en Catalunya.

Al acto de Fórum Europa, han asistido, entre otros, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, el presidente de la patronal catalana Foment, Josep Lluis Sánchez Libre, y el diputado de Vox Manuel Mestre.