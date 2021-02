UGT y CCOO han exigido este jueves al Gobierno, con concentraciones en toda España bajo el lema "Ahora sí toca", que cumpla sus compromisos en materia laboral y de pensiones, derogando las últimas reformas, y que suba el SMI, claves para poder abordar una recuperación más justa tras la pandemia.

En Madrid y ante el Ministerio de Asuntos Económicos, los secretarios generales UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que reactive ya la mesa de negociación para abordar el "desmontaje" de la reforma laboral del PP, que derogue la de pensiones de 2013 y suba el salario mínimo interprofesional (SMI).

"Hoy nos concentramos para decir al Gobierno que "Ahora sí toca" recuperar una agenda social para que la salida de la crisis no tenga como consecuencia el aumento de la desigualdad y la pobreza", ha dejado claro el líder de CCOO. "Los ciudadanos empezamos a estar hartos de que todo sean promesas y el BOE no publique esas promesas en forma de normas", ha criticado el líder de UGT.

Los dos han afeado al Gobierno que no haya elevado el SMI este año, congelado en 950 euros mensuales, y que siga dilatando el arranque de las negociaciones para derogar la reforma laboral o la de pensiones de 2013.

Los líderes se han mostrado dispuestos a negociar y a buscar acuerdos con un "desmontaje" por fases de la reforma laboral pero han insistido en que hay que empezar a hacerlo de forma inmediata y sin dar derecho a veto a la patronal.

Si no hay acuerdo, han subrayado, el Gobierno tiene que legislar. "No caben derechos a veto de la CEOE ni excusa de condicionalidad europea", ha insistido el líder de CCOO, porque la UE "no nos esta obligando a mantener la reforma laboral ni la de pensiones".

Este mismo jueves, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha subrayado en una entrevista en el Periódico que se va a derogar "la primera parte de la reforma laboral", donde entran aspectos relacionados con la negociación colectiva, este 2021.

Además, ha recordado que no subir el SMI "fue un error" del Ejecutivo y que no se siente presionada por estas movilizaciones porque "los sindicatos saben muy bien qué defiende cada quién en este Gobierno". "O hay movimientos (...) o las movilizaciones no han hecho nada más que empezar", ha zanjado en Madrid el líder de UGT, Pepe Álvarez.

Las concentraciones, unas 50 celebradas ante delegaciones y subdelegaciones de Gobierno en la gran mayoría de provincias españolas, han transcurrido sin incidentes, ciñéndose a las restricciones marcadas por la pandemia con afluencia limitada y distancia de seguridad.

En todas, con alrededor de un centenar de personas participantes en cada una, se ha reclamado al Gobierno retomar la agenda social que quedo paralizada con la pandemia con un cambio de rumbo en política laboral y de pensiones basada en el diálogo social.

En Catalunya, por la campaña electoral, las concentraciones se han aplazado al 18 de febrero. Y en Palma, donde la Delegación del Gobierno no ha autorizado la concentración, los responsables de UGT y CCOO han entregado un manifiesto con sus exigencias a la delegada del Gobierno, Aina Calvo.