La reforma legal que convalida las penas en el extranjero no afectará a Txapote

La Audiencia Nacional consideró en 2014 la sentencia dictada por un tribunal francés contra el exdirigente de ETA Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, al sumar sus condenas. Por ello, es probable que la controvertida reforma legal actualmente en trámite no adelante su salida de prisión.



En una resolución emitida en diciembre de 2014, la Audiencia Nacional acumuló más de una decena de condenas a solicitud del exlíder de ETA, estableciendo un tope máximo de 30 años de cumplimiento, que finalizarían en 2031. Entre las condenas acumuladas figura la de diez años de prisión impuesta por un tribunal de la Gran Instancia de París en junio de 2004, por su participación en asociación de malhechores, entre otros delitos.



El tribunal aceptó incluir esta condena en el cómputo porque Txapote completó su pena en España tras ser entregado en 2007. Por este motivo, la Audiencia Nacional aplicó el Convenio de Estrasburgo sobre el Traslado de Personas Condenadas. En ese mismo auto, el tribunal señaló que "no resulta de aplicación la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre el reconocimiento de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea", la cual ha generado controversia política en el marco de la actual reforma legal.

Esta reforma legal surge de la incorporación al ordenamiento español de una directiva europea. Fue aprobada de manera unánime en el Congreso el 18 de septiembre y llegó al Senado sin que ningún grupo, incluido el PP y Vox, presentara enmiendas. En la actualidad, el proceso está detenido en el Senado, que ha pospuesto su votación. La directiva europea aborda cuestiones penitenciarias de forma general y no está dirigida específicamente a los etarras.



La ley no se aplicará a Txapote

La reforma en cuestión busca garantizar que las penas impuestas a reclusos en otros países de la Unión Europea se tengan en cuenta, de modo que no cumplan más tiempo del estipulado, sin importar el país donde fueron condenados. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha advertido que esta medida podría facilitar la excarcelación anticipada de presos etarras.



Fuentes jurídicas informaron a Efe que, previsiblemente, este no sería el caso de Txapote, ya que la mencionada ley no sería aplicable en su situación. Esto se debe a que no cumplió íntegramente su condena en Francia, sino que completó su pena en España.

A pesar de que la AVT advierte que la reforma llevará a la excarcelación de etarras, esta no implica una reducción de penas. La medida establece que, si un recluso ha cumplido condena en otro país, no deberá permanecer en prisión más años de los que le restan por cumplir.



Una vez que la reforma legal entre en vigor, será responsabilidad de Txapote, al igual que de otros reclusos afectados por la norma, solicitar a la Audiencia Nacional que recalculen su fecha de salida de prisión. Esta decisión podrá ser recurrida por la Fiscalía y por las víctimas que se hayan personado en cada caso.



Txapote, exjefe militar de ETA y considerado parte de la línea dura de la organización terrorista, acumula condenas que superan los 500 años de prisión. Entre los asesinatos por los que ha sido condenado se encuentran los de Miguel Ángel Blanco, Fernando Buesa y su escolta Jorge Diez Elorza, Fernando Mújica, Gregorio Ordóñez, José Luis López de Lacalle, y dos guardias civiles en Sallent de Gállego (Huesca).