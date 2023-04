La reforma del 'solo sí es sí' sale adelante en el Congreso con el aval de la derecha: "Hoy es un día triste"

El Congreso ha puesto la primera piedra para finalizar un debate iniciado a mediados de noviembre, cuando empezaron a conocerse las primeras rebajas de condena a agresores sexuales tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. La Cámara Baja ha aprobado este jueves la reforma socialista de la ley de libertad sexual por 233 votos a favor, 59 votos en contra y cuatro abstenciones, gracias a los votos del PSOE, PP, Cs y PNV, principalmente (Vox no ha votado). La norma salta al Senado, donde espera recibir luz verde definitiva el próximo miércoles.

Ni Unidas Podemos ni los aliados habituales del Gobierno en el Parlamento, como ERC, EH Bildu, Más País o Compromís, han avalado la modificación de la norma estrella del Ministerio de Igualdad. Pese a compartir todos ellos la necesidad de buscar una solución ante los "efectos indeseados de la norma" –tras cerca de 1.000 revisiones a la baja y la excarcelación de más de un centenar de delincuentes sexuales, no hay datos oficiales del número de revisiones en general ni de cuántas de ellas son de sentencias firmes–, rechazan la fórmula de los socialistas.

"Si el PP vota a favor es porque es un retroceso para los derechos de las mujeres", ha afirmado Irene Montero, que ha tomado la palabra para finalizar el debate. Y esa es una de las principales conclusiones que han llevado a la mayoría de izquierdas parlamentarias a votar en contra de la reforma. A su vez, entienden que la solución del PSOE, que no evitará nuevas bajadas de condena (se aplicará a los delitos cometidos tras la entrada en vigor del cambio legislativo), desplaza el consentimiento del centro de la norma al volver a introducir la distinción entre las agresiones sexuales cometidas con y sin violencia e intimidación.

"Hoy es un día triste. Seguramente, el día más difícil que he vivido en este parlamento como feminista, para todas las feministas tanto dentro como fuera de esta cámara, en esta legislatura. Costó muchos años poner el consentimiento en el centro. Ahora, estamos volviendo a escuchar a sectores del poder judicial político y mediático señalar que el consentimiento es un teatro. Como dice el redactor de esta propuesta, el catedrático Francisco Javier Álvarez García, el consentimiento es un teatro", ha afirmado.

A diferencia de la toma en consideración de la proposición de ley, la ministra no solo ha estado acompañada por la titular de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ya que también ha estado presente en el debate la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien ha aplaudido de pie tras la intervención de Irene Montero. En medio de la disputa en el seno del espacio confederal en torno a la unidad, el apoyo de todos los componentes de Unidas Podemos ha supuesto un cierre de filas con Irene Montero.

La titular de Igualdad ha reprochado al PSOE que no haya cogido la mano de los morados, quienes "han cedido por encima de nuestras posibilidades". En cualquier caso, la ministra no se da por vencida. "Hoy nos quedamos en minoría, pero vamos a seguir trabajando. Es lo que sabemos hacer las feministas, cuando conquistamos derechos y también cuando retrocedemos y cuando nos quedamos en minoría, seguir adelante", ha rematado.

Por su parte y a pesar de las críticas del movimiento feminista a la reforma, la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha alabado su propuesta, el resultado de un "buen trabajo". "Hemos apostado por una reforma técnica, que pasa por ajustar y redefinir las penas por cada delito. No modifica ni una coma de la definición del consentimiento. El articulo 178, que es el que aborda esta cuestión, no se ha tocado esencialmente en nada. Tanto es así que quienes han anunciado el apocalipsis, no han entrado a valorar con precisión", ha señalado en referencia a sus socios de la coalición.

Asimismo, ha restado importancia a los acuerdos alcanzados con el PP a cambio de su voto favorable. "Lamento la actitud del PP durante todo este tiempo por sacar rédito electoral de un tema tan sensible". Y a quienes acusan al PSOE de pactar con la derecha, Fernández ha reflejado que "hablarán con quien sea necesario para arreglar este asunto". "Estamos encantados de traer a todos ustedes a la posiciones del feminismo. No hay humillación en trabajar por el bien de la mayoría y abordar los consensos amplios", ha remachado.