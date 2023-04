Cientos de personas se manifiestan contra la decisión del PSOE de modificar la ley del 'solo sí es sí' con el apoyo del PP

"El consentimiento no se toca", "la ley es un cuento sin consentimiento", "nuestros derechos no se negocian"... son algunos de los cánticos que gritaron varios cientos de personas, principalmente mujeres, en diversas concentraciones repartidas por distintas ciudades de España. Protestaban contra la decisión del Partido Socialista de consumar una modificación exprés de la ley del solo sí es sí, contando para ello con los votos del Partido Popular y otras formaciones conservadoras como Ciudadanos, PNV y Junts.

"Es una traición", afirmaba María Antonia García, una veterana luchadora por los derechos ciudadanos y de las mujeres en la concentración celebrada en Madrid. Ésta tuvo lugar frente al Ministerio de Justicia, ubicado en la estrecha calle de Noviciado, y donde la numerosa presencia policial se afanó en que las manifestantes se mantuvieran sobre la angosta acera a base de empujones que acabaron por soliviantar a las asistentes y hacer crecer la tensión.

En concentración se dieron cita representantes de distintos colectivos feministas, juristas y algunos representantes políticos. Entre ellos estaba Alejandra Jacinta, candidata de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. También figuras como la escritora y periodista Cristina Fallarás y otros representantes de la izquierda en la Asamblea de Madrid.

"Estamos aquí porque el consentimiento no se negocia. Salimos a las calles hace cinco años para gritar alto y claro el 'hermana yo si te creo' y que solo sí era sí y hoy tenemos que volver a salir a las calles para volver a dejarlo claro. El avance del feminismo es imparable y quien no lo quiera ver, quien quiera negociar a estas alturas nuestros derechos, se equivoca profundamente", afirmó Alejandra Jacinto a Público durante la concentración. La candidata de Podemos calificó de "inexplicable" la decisión del PSOE de seguir adelante con la reforma, y acusó a los socialistas de "echarse en brazos del Partido Popular para negociar los derechos de las mujeres, cuando el PP ha estado sistemáticamente en contra de los avances de nuestros derechos". "Tienen que explicar porque la mayoría feminista que ha servido para poner en marcha la ley de vivienda, por ejemplo, no le sirve para reformar esta ley", añadió.

Imágenes de la manifestación en Madrid. — Candela Barros / Publico

La convocatoria fue organizada por colectivos y juristas feministas a partir de un manifiesto contrario a la modificación de la norma que ya han firmado unas 2.000 personas y 150 organizaciones, los cuales consideran que esta reforma borra el consentimiento del centro de la ley.

El manifiesto lleva la firma de diversos colectivos feministas, como la Comisión 8M Movimiento Feminista de Madrid o la Asamblea de Mujeres de Bizkaia, y de juristas como los catedráticos de Derecho Penal Patricia Lourenzo, Manuel Cancio, Juan Carlos Carbonell, Ana Pérez Cepeda o María Luisa Maqueda o la escritora y periodista Cristina Fallarás.

Esta última comentó a Público que la manifestación se produce "por la puta vergüenza de que el PSOE se ha cagado por las patas y lo se ha echado para atrás en que una ley que negoció y con la que modificó el Código Penal. Hay algo peor: el presidente del Gobierno ha pedido perdón a unas víctimas que no le han pedido que lo hiciera; pero creo que tras pactar esta traición con el Partido Popular sí les debería pedir perdón".

Para Zinnia Quirós, una madre que acudió a la manifestación con sus tres hijos pequeños, "esta ley no es solo importante por las condenas ante graves agresiones sexuales, sino porque coloca el consentimiento en el centro y, por lo tanto, pone el foco de la persecución, en el agresor. Basta ya de 'la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía'. Hay que poner el foco en ellos para acabar con las agresiones sexuales. Esto no lo esperábamos. El PSOE no tiene vergüenza".

"Hemos venido aquí para pedir que el consentimiento se mantenga en el centro de la ley. Lo que nos están vendiendo de las condenas es una patraña. No se está soltando a tanto violadores y lo que exigimos es que las mujeres tengamos una ley que nos defienda. Y lo que vemos hoy es que nos están maltratando también no dejándonos manifestarnos", comentó la activista María Antonia García, aludiendo al amplio despliegue policial y a la actitud de los agentes.

Participantes en la manifestación en Madrid contra la reforma de la ley del 'solo sí es sí'. — Borja Sánchez-Trillo / EFE

El economista Carlos Sánchez Matos, exconcejal de economía con Manuela Carmena, consideró una enorme desgracia que "el Partido Socialista haya renunciado a los avances conseguidos y además haya puesto por delante la campaña judicial, mediática y política contra el consentimiento para dar un paso atrás", y añadió que no le cabe ninguna duda que acabará ganando "quienes queremos que los derechos de las mujeres no de coarten ni se corten".

En su opinión, la "campaña que se ha emprendido desde el sistema judicial ha calado en los medios de comunicación y han ganado esa batalla con mentiras y aprovechándose de una cierta desmovilización de la sociedad, agotada por múltiples batallas. Lamentos los justos, el PSOE nos tiene acostumbrados a darse abrazos con la derecha en las cosas que ellos llaman de Estado. Ahora consideran de Estado darle un recorte a los derechos feministas. Lo que hay que hacer es coger impulso para seguir adelante". "Sin campaña electoral al PSOE no le habrían temblado tanto las piernas, pero le han temblado en muchas ocasiones. No solo recula en campaña electoral. Cuando aprietan los poderes facticos el Partido Socialista aguacha la cabeza", añadió