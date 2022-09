El regalo de Moreno a los más ricos reactiva a las izquierdas andaluzas

La supresión del impuesto de patrimonio, junto al resto de medidas fiscales –canon del agua y deflactación del IRPF– aplicadas por decreto, sin diálogo alguno, por el Gobierno de Juanma Moreno, han reactivado a las izquierdas andaluzas, sumidas la legislatura pasada –y en el arranque de esta– en peleas internas que ayudaron a que el PP obtuviera una inédita mayoría absoluta en Andalucía.

PSOE, Por Andalucía y Adelante han encontrado un vía por la que meter una cuña en la aparente moderación y centrismo del presidente de la Junta después de que este, en Madrid y con toda la intención, anunciara que los más ricos de la Comunidad, 16.786 personas, ya no iban a pagar por por los bienes que acumulan. El decreto del taxi, que rechaza con toda contundencia el sector, y el arranque del curso escolar, con subida de tasas, y más dinero para la concertada, son otros dos temas que han dado oxígeno a la izquierda y que han cuarteado, salvo para los muy cafeteros, la imagen hasta ahora inmaculada del presidente.

El guirigay fiscal que ha contribuido a crear Moreno en el país, ha llevado a la izquierda a utilizar gruesos argumentos en el debate de este miércoles. El presidente andaluz, analizan las izquierdas, parece haber lanzado esa reforma sin más objetivo aparente (debido a su escaso impacto en el bolsillo de los andaluces, no así en las arcas de la administración y a la ausencia de progresividad) que aplicar su ideología de derechas y vender que su Gobierno baja impuestos y que Andalucía, una Comunidad con serios problemas estructurales, como el paro y la pobreza, va a ser como Madrid.

Así, Gaspar Llanes, portavoz del PSOE, afirmó durante el debate de las rebajas fiscales, de este miércoles en el Parlamento: "Usan la rebaja fiscal como el bálsamo de Fierabrás de Don Quijote, como algo milagroso para todo en época precovid, postcovid o con la inflación, pero se han perdido 20.000 empresas y la convergencia con Europa sigue cayendo". Luego, se preguntó: "¿De qué manual de economía han sacado que hay que ayudar a las grandes fortunas? La academia lo denomina modelo económico del caballo y el gorrión, según el cual beneficiar a las grandes fortunas y el pueblo llano acaba recogiendo las migajas. Un modelo cuasifeudal: esto no es moderación", dijo Llanes.

"La realidad –agregó el portavoz socialista– es que sólo atraerá a mercenarios fiscales que no van a invertir en Andalucía", además de conllevar "menos recaudación, servicios públicos e inversión y más desigualdades".

"¿Cómo puede llamar convergencia a ser más pobres? –prosiguió Llanes– Afirman que en España y en las Comunidades hay unos impuestos muy elevados. Esto es falso de toda falsedad. Compare ¿Dónde está que aquí hay impuestos muy elevados? Sus medidas desestabilizan el principio de igualdad y progresividad en las cuentas públicas".

El torbellino de ambición en que la mayoría absoluta ha metido a Juanma Moreno (PP) apenas tres meses después de las elecciones autonómicas del 19J pasado, le han ubicado ciertamente en la escena política estatal, han abierto también un debate en su propio partido sobre sus verdaderas intenciones –uno sabe cómo empiezan los viajes, pero no sabe como terminan– en el caso de que el líder, Alberto Núñez Feijóo, fracase en su intento de acceder a La Moncloa. Y además ha provocado las criticas del PSOE, que lo ve ya fuera de Andalucía, pensando en otra cosa: "Está pensando en su carrera política", le espetó la diputada del PSOE Adela Castaño, en otro debate, este sobre educación.

Catalunya y agua

Moreno, con ello, ha querido elevarse por encima de la oposición que tiene aquí. Sin embargo, las izquierdas andaluzas, parece, han empezado a trabajar. Tanto Inma Nieto, de Por Andalucía, como Maribel Mora, de Adelante, arremetieron contra las reformas fiscales de Moreno.

Nieto le recordó la irresponsabilidad de abrir conflictos con otros territorios y le criticó que exija mejoras en la financiación mientras usa el poder y las competencias que tiene para minar la igualdad y los servicios públicos. "Aquí estamos –dijo Nieto– en la competición de ver quién paga menos para crispar una sociedad y llegar a una pugna con otras CCAA. ¿Se imagina que Urkullu, que Aragonés que Ayuso hubieran dado una rueda de prensa aquí para decir que van a abrir una oficina en Andalucía? Lo hace Moreno y resulta que tocamos el cielo con las manos. Bienvenidos al paraíso del 0,2% de la gente", ironizó Nieto.

La portavoz de Por Andalucía recordó al PP que camina en dirección contraria a la que recomiendan las grandes instituciones internacionales capitalistas. "Es la recomendación del BCE: que las grandes fortunas deben contribuir. El FMI, la OCDE afirman que que no paguen impuestos los ricos es ruina para la mayoría de la población".

Luego, remachó: "¿Aquí sobra dinero o falta dinero? Qué pena que no se preocupen del puesto que ocupa Andalucía en otros ránkings que revelan el sufrimiento de los andaluces. Niños en pobreza severa, gente joven sin acceso a una vivienda, personas saliendo de los municipios rurales. En todos los rankings en que se puede medir el bienestar social, Andalucía está bochornosamente por debajo. Esto es pura fantasía: ustedes están gobernando para los ricos. Miren también los datos del dolor social que se vive en Andalucía".

Maribel Mora, además de criticar con contundencia la supresión de patrimonio –"no es verdad que vaya a atraer empresas y no es real que los capitalistas vayan a invertir aquí, las inversiones se hacen de otra manera, teniendo en cuenta otros costes"–, analizó las consecuencias de no pagar el canon del agua, otra de las medidas aprobadas unilateralmente por Moreno: "Este es un canon que pagamos todos los usuarios para hacer las construcciones de agua. Vamos a dejar de ingresar 140 millones: De media a cada familia le ahorra entre 25-40 euros por hogar y año. A empresas y grandes consumidores de agua, les va a suponer mucho más ahorro. Explíqueme usted con 25 euros por familia y año lo que hacemos: no es ni lo que cuesta la fruta de una persona ni para una semana. Desde que está este canon se recaudaron mil millones, es cierto que no se ejecutaron ni un 25% de las infraestructuras: pero lo que tendrá que hacer es hacer las infraestructuras. No nos venda humo".