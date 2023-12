Podemos renueva su dirección e Irene Montero repite como número dos

Podemos ha remodelado este viernes su Consejo de Coordinación, el órgano directivo de la formación. La exministra de Igualdad, Irene Montero, repite como número dos, esta vez en la Secretaría Política. Además, entre los dirigentes autonómicos resuenan nombres como Martina Velardo, en Andalucía; y Conchi Abellán, en Catalunya. Por otro lado, se nombra al exdiputado Jacinto Morano —exsecretario de Estado con Pablo Iglesias e Ione Belarra— como responsable económico, en el puesto de Nacho Álvarez.



Sin embargo, se han despedido de la dirección el histórico Rafa Mayoral y el excoordinador de Podemos Galicia, Antón Gómez-Reino, que fue elegido para estar al frente del área de Industria. Los cambios han tenido lugar en un contexto de numerosas bajas, como las de Nacho Álvarez (Economía), Sofía Castañón (Cultura), Alejandra Jacinto (Vivienda), Jaume Asens (Justicia) y el excoordinador de Madrid Jesús Santos (Políticas Municipales).

Las distintas ausencias serán resueltas con incorporaciones como la de la andaluza Martina Velarde —portavoz en la Comisión de Justicia en el Congreso y coordinadora del partido en Andalucía—, que se hará cargo del área de Justicia y Derechos Humanos tras la retirada de Jaume Asens. Pedro Honrubia será responsable de Análisis Electoral, un área que perteneció a Txema Guijarro (ahora número dos de Sumar en el Congreso). Por último, el hueco de Jesús Santos, Políticas Municipales, lo ocupará la coordinadora del partido en Catalunya, Conchi Abellán.

Se mantienen los cuatro coportavoces

Irene Montero, aspirante a ser la candidata en las elecciones europeas, sigue como número dos del partido, esta vez en la Secretaría Política, ya que no podrá ocupar el puesto como ministra de Igualdad que ostentaba antes de la separación de Podemos y Sumar.



La secretaria de Acción Institucional, María Teresa Pérez, seguirá con ese cargo, al que le añaden el área de desarrollo discursivo y sigue como coportavoz del partido, junto a Javier Sánchez Serna y los dirigentes Isa Serra y Pablo Fernández. Serigne Mbayé también continuará como responsable de la Secretaría de Antirracismo.

Verstrynge, Echenique y "Pam"

Se mantienen dirigentes destacados como la exsecretaria de Estado de Igualdad Ángela Rodríguez "Pam" (al frente de la Secretaría de Feminismos), Litith Vestrynge como secretaria de Organización y Pablo Echenique como encargado de Programa.

Mientras, el área de Educación cae en manos de Miguel Ángel Llamas, Universidades y Acción Mediática será para Belén Diego, Acción Social Digital para Irene Lingua, Soberanía Digital estará bajo dirección de Sara Pérez y Juventud lo dirigirá Cecilio Esteve.

Las bajas de Mayoral y Gómez-Reino

Mayoral deja la Secretaría de Horizonte Republicano, Profundización Democrática que pasa a ser del diputado Javier Sánchez Serna. Desde la formación morada han informado de que el motivo no es ninguna diferencia ideológica, sino un cambio de etapa. Mientras, Gómez-Reino ya no estará la Ejecutiva, lo cual podría justificarse en su negativa a formar parte de las candidaturas de Sumar para las elecciones del 23J, aunque también informó de que no se iba a alejar del todo de la política.