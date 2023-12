Irene Montero será la candidata de Podemos a las europeas si lo refrenda la militancia

Irene Montero será la candidata de Podemos a las elecciones europeas de 2024, si así lo refrenda la militancia del partido. La secretaria general de la formación, Ione Belarra, le ha pedido a la exministra de Igualdad dar un paso adelante para liderar una candidatura en estos comicios.

"Nos jugamos el proyecto europeo y hoy quiero pedirle a Irene Montero, una militante extraordinaria, que si así lo decide la militancia, sea nuestra candidata", ha asegurado Belarra durante un acto del partido en el Palacio de la Prensa de Madrid, al que han asistido, según fuentes de la organización, alrededor de 1.200 personas (600 en el recinto y 600 que, según estas mismas fuentes, se habrían quedado fuera).

Montero ha aceptado esta petición de la secretaria general del partido: "Hacemos un buen equipo, querida Ione. Te doy las gracias por confiar en mí hoy y siempre, y te respondo que sí, me presentaré a las primarias de Podemos a las europeas de 2024", ha asegurado la número dos del partido, que ha provocado los aplausos de los militantes de la formación que se encontraban dentro del recinto.

Belarra ha hecho un repaso de los hitos logrados por la organización en casi una década de existencia y ha recordado que esta misma semana se producía el archivo del denominado caso Neurona, un "falso caso" que provocó un importante desgaste a dirigentes de Podemos y al propio partido y que copó buena parte del foco en medios de comunicación.

"Queda acreditada la falsedad de todas esas mentiras contra Podemos que tenían el objetivo de decirle a la gente de España que los de Podemos eran iguales que los del bipartidismo", ha defendido Belarra.

Renovación de algunas direcciones autonómicas

Pero la secretaria general también ha hablado de las cuestiones pendientes en la formación y ha hecho otro anuncio, más allá de la candidatura de Montero a las europeas. En este sentido, ha avanzado que "en los próximos días" se renovarán las direcciones autonómicas de Podemos que estaban pendientes: "No hemos llegado a tiempo a la implantación territorial, pero en los próximos días llevaremos adelante las renovaciones de las direcciones autonómicas que están pendientes", ha dicho.

Belarra ha defendido la urgencia de que "haya en España un proyecto político que mire de frente al poder. España necesita una fuerza popular y transformadora lo más fuerte posible", y ha criticado la actitud de la "socialdemocracia y de los verdes" tanto en España como en Europa.

Por eso, ha anunciado una vuelta de la organización a "lo esencial, a lo importante, a lo ético". "Es importante denunciar que lo que estamos viendo en Palestina es un genocidio y que hay que romper relaciones internaciones y llevar ante la Corte Penal Internacional a Netanyahu. No es momento de cobardía porque lo que viene después de un Gobierno de Alberto Fernández y Massa es Milei", ha señalado.

En el ámbito europeo, Belarra ha advertido de que el continente se encuentra en una tendencia política peligrosa "que tiende a la ultraderecha y a la carrera armamentística". "Estamos en una situación de subordinación absoluta a los Estados Unidos, que sufre a su vez una pérdida de hegemonía que nos arrastra".

Belarra: "No nos referenciamos en los verdes ni en el PSOE"

"No nos referenciamos en los verdes ni en el PSOE. Es imprescindible un grupo político de izquierda fuerte, que defienda la paz y el feminismo. Estamos en una encrucijada histórica y no nos podemos permitir la tibieza", ha explicado.

Montero, tras aceptar la candidatura, ha asumido que ella misma y otros dirigentes de la formación arrastran unas "heridas" fruto del desgaste sufrido en estos casi 10 años, con casos importantes de ataques mediáticos y judiciales que finalmente se han archivado, y tras el batacazo electoral de las elecciones autonómicas y municipales, que dejó a Podemos con una representación bajo mínimos (desapareciendo de regiones como Madrid o como el País Valencià).

Sin embargo, ha defendido que "las razones y la esperanza siguen intactas": "Necesitamos reparar esas heridas y volver a intentarlo; entender que los objetivos que tenemos por delante es lo que merece la pena. Necesitamos cuidar esta herramienta para la transformación que es Podemos, nos necesitamos las unas a las otras".

La número dos del partido ha advertido de que aunque la derecha y la ultraderecha no gobiernen tras las elecciones del 23J, de facto tienen el poder por sus gobiernos territoriales y por su influencia en los ámbitos mediático y judicial.

"Las derechas no gobiernan en España, pero sí en la mayoría de comunidades. Mandan en el poder mediático y judicial. En España y en Europa, si renunciamos a transformar porque molesta y hace ruido, la derecha se hará con el control de todo aunque ahora no gobierne, camparán a sus anchas aunque no gobiernen", ha defendido.

Montero: "No podemos callar ante las peticiones de silencio de la socialdemocracia"

"No tenemos que aceptar el retroceso en derechos del PP con Vox ni el no se puede del PSOE. No podemos callar ni ante las ofensivas reaccionarias ni ante las peticiones de silencio de la socialdemocracia. No estamos aquí para que nos den unas migajas del poder del bipartidismo a cambio de nuestro silencio. Hemos venido para cambiar las reglas del juego", ha concluido Montero.