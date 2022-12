Las residencias y Ayuso: 7.291 muertes y un bulo criminal

Empecemos por el final de la historia. El 22 de abril de 2021, a pocos días de las elecciones madrileñas del 4 de mayo, el Ministerio del Interior recibió una carta anónima dirigida a Pablo Iglesias.

El sobre contenía cuatro balas de Cetme, que es un fusil militar, y un papel que decía esto: "Pablo Iglesias Turrión, has dejado morir a nuestros padres y abuelos. Tu mujer, tus padres y tú estáis sentenciados a la pena capital. Tu tiempo se agota". Vamos a ver cómo se llegó hasta ahí.

Porque el hecho de que 7.291 muertes sigan a día de hoy impunes, tiene que ver directamente con la cooperación necesaria del poder mediático y con uno de los bulos más repugnantes y más graves que haya habido nunca en este país; un bulo que fue difundido masivamente en medios de la derecha pero también de la progresía mediática, y que fue utilizado políticamente por la derecha, pero también por el PSOE y por el propio presidente del Gobierno.

El bulo que se construyó y que desembocó al final en esa carta con balas y amenazas de muerte contra Iglesias y su familia consistió básicamente en decir que la responsabilidad, que las competencias de la gestión de las residencias de mayores de Madrid y del resto de Comunidades durante la pandemia era de Pablo Iglesias.

Daba igual que el gobierno de Ayuso hubiera dado órdenes directas, que están ampliamente documentadas, prohibiendo el traslado de los ancianos de las residencias a los hospitales. Daba igual que el Boletín Oficial del Estado dijera claramente que las competencias eran de las Comunidades Autónomas (de Ayuso, en el caso de Madrid). Todo eso no importó. La verdad no importó: la derecha, desde el minuto uno, construyó y difundió por tierra, mar y aire el mensaje de que el responsable de esas muertes era el entonces vicepresidente Iglesias.

El caso es que, a partir de ahí, toda la derecha mediática se lanzó en tromba a hacer crecer el bulo.

El Mundo: "Un mes de Pablo Iglesias al mando de las residencias: "seguimos sin test ni equipos de protección"."

Okdiario: "Las residencias piden a Iglesias test y equipos de protección para desescalar: "los mayores tienen miedo"."

Periodista Digital: "Pablo Iglesias, denunciado por homicidio imprudente en las residencias de mayores."

Antena 3, que tiene las noticias más vistas de España. Titular: Vox acusa a Iglesias de haber convertido las residencias de ancianos en "casas de los horrores" y el vicepresidente les llama "parásitos".

Titular dentro de la pieza: "Iglesias, responsable de las residencias de ancianos". Y un fragmento del texto: "La diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz Solás suplicó al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, que saque de las residencias de ancianos a los 25.000 mayores que siguen viviendo allí pese a haberse convertido en "auténticas casas de los horrores" por el coronavirus. Según ella, las muertes se deben a la "negligencia" y las "decisiones inmorales" del Gobierno, y acusó al Ejecutivo de haber tomado "la decisión de encerrar allí a los mayores"."

Solo con leer el BOE, que decía claramente que las competencias eran de Ayuso, y solo con leer las órdenes que dio el gobierno de Ayuso para retener a los ancianos enfermos en las residencias, era suficiente para comprobar que todo esto de Iglesias y las residencias era un bulo.

Pero es que además, el propio Alberto Reyero, de Ciudadanos, que era el consejero del propio Gobierno de Ayuso encargado entre otras cosas de las residencias, no solo criticó las órdenes de exclusión sanitaria que hizo el gabinete del que él mismo formaba parte: Reyero también dijo explícitamente en varias entrevistas que la acusación contra Iglesias era un bulo, y que las competencias eran de la Comunidad de Madrid.

Pero es que además, la propia Ayuso reconoció en directo en televisión, quizá sin querer por culpa de un lapsus, que efectivamente era ella quien gestionaba las residencias. Ayuso en entrevista con Sonsoles Ónega, en Telecinco, en junio de 2020: "Yo he tenido que gestionar la sanidad y he tenido que gestionar las residencias". No hay más preguntas, señoría.

Por cierto, y para que entendamos el nivel de premeditación de La Sexta a la hora de difundir el bulo, fijaos que cortaron la respuesta que daba Iglesias a Margallo en ese debate en la SER, donde Iglesias replicaba que eso era un bulo y afeaba a Margallo que utilizara eso.

Pero claro, si sacaban eso se les desmontaba la tesis y no les cuadraba para poner el cartel ese de "ZASCA". Esta gente suele tirar la piedra y esconder la mano, y cuando les pillan, en el mejor de los casos, si no dicen que les están señalando, dicen que es que se equivocaron, que se les pasó, que fue un error. Y es como: no, no, amigos de La Sexta: cortasteis conscientemente la parte del video de la SER que desmontaba la mentira de Margallo para así poder seguir difundiendo entre risas un bulo que tapa las responsabilidades en la muerte con dolor de más de 7.000 personas.

Decían en La Sexta de "qué elegancia Margallo difundiendo el bulo de las residencias". Bueno, pues si hubo una persona que, todavía con más elegancia, como acostumbra, usó este bulo contra Iglesias, fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (aparte, por supuesto, de otros compañeros de su partido y del Gobierno, como Margarita Robles).

Quizá después de escuchar todo esto se entiende un poquito mejor lo que os leí al principio: 22 de abril de 2021, carta anónima dirigida a Pablo Iglesias. Cuatro balas de Zedme. "Pablo Iglesias Turrión, has dejado morir a nuestros padres y abuelos. Tu mujer, tus padres y tú estáis sentenciados a la pena capital".

Toda esta gente (los que crearon el bulo, los que lo difundieron, los que lo siguieron difundiendo a pesar de todo lo que contó Alberto Reyero, y los que decidieron utilizarlo políticamente aunque sabían perfectamente que era falso) no solo son responsables de una mentira que dañaba a una figura política y un partido: son responsables de impedir que se sepa la verdad y que haya gente que pague por la muerte de más de 7.000 personas. Espero que todos ellos duerman muy tranquilos por la noche, como decía aquel.

La jueza titular del Juzgado de Instrucción tres de Madrid, María Isabel Durantez, decidió archivar la investigación el 20 de julio de 2021 sin encontrar ningún responsable.