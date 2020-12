Las residencias madrileñas solo derivaron a 900 ancianos a hospitales en las semanas más duras de la pandemia

Las residencias de la Comunidad de Madrid derivaron a hospitales a unos 900 ancianos en las tres semanas más duras de la pandemia, entre el 18 de marzo y el 5 de abril, según las respuestas del Gobierno regional a peticiones escritas de información formuladas por el Grupo Parlamentario Socialistas.

Los días con menos ingresos hospitalarios de pacientes, la mayoría con síntomas de coronavirus, procedentes de geriátricos madrileños fueron el 21 y el 22 de marzo, con poco más de 40 mayores ingresados, todos ellos en hospitales públicos. A partir de la segunda semana de abril se fueron normalizando las derivaciones a centros sanitarios y esos protocolos se anularon.

Según datos que dio en su momento en rueda de prensa el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, desde el 8 de marzo hasta el 7 de abril hubo un total de 4.750 fallecidos en sus residencias por coronavirus, 781 positivos y 3.479 con sintomatología compatible pero aún no confirmados. Se trata de muertos en las residencias públicas, concertadas y privadas de mayores, discapacidad y enfermedad mental. Solo en las de ancianos la cifra asciende a 4.250.

El último dato público en este sentido facilitado por la Comunidad de Madrid al Ministerio de Derechos Sociales fue al decaer el primer estado de alarma a finales de junio. Entonces certificaron un total de 5.885 usuarios de residencias fallecidos por coronavirus y por todas las causas de 8.199 residentes en poco más de cien días.

El jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid, la responsable de Políticas Sociales del Grupo Socialista, Purificación Causapié, criticó que el Gobierno regional no haya informado de los datos de residentes muertos por coronavirus en el último medio año y acusó al nuevo consejero del ramo, Javier Luengo, de "apagón informativo, opacidad, ocultamiento y falta de transparencia".

"Al anterior consejero le quitaron las competencias por atreverse a dar los datos. Ahora usted sabe que la transparencia le puede quitar su puesto y ha optado por el silencio. Contestan a las preguntas realizadas por esta diputada y por la comisión de investigación de manera parcial y farragosa. Se acogen a la protección de datos para no aportar comunicaciones oficiales y no entregan actas e informes a la comisión", ha interpelado la parlamentaria socialista a Luengo.

No obstante, ha avanzado que si se cuentan los datos de personas fallecidas en residencias con las que murieron en hospitales se llega a más de 11.300 personas muertas, la inmensa mayoría por Covid. Causapié ha recordado los protocolos de no derivación hospitalaria y asegura que no utilizaron la Sanidad privada ni el Ifema para atenderles. "Intentan ocultar que abandonaron a las personas mayores y no ponen los datos en el portal de transparencia", ha apostillado.

Por su parte, el titular regional de Políticas Sociales respondió que su departamento ha dado siempre "información detallada y comprometida por la transparencia y ha ofrecido todos los datos a los Grupos y los ciudadanos". "Hemos mantenido una coordinación continua y diaria con la Consejería de Sanidad y con el Ministerio. Y hemos dado casi mil respuestas en preguntas escritas y peticiones de información. No tenemos ningún motivo para opacidad", ha esgrimido.