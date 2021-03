La Comisión de Salud Pública ha acordado un paquete de medidas frente a la covid-19 en Semana Santa que trasladará para su ratificación al Consejo Interterritorial. Entre ellas se encuentra la prohibición de la movilidad entre comunidades, con el consiguiente cierre perimetral de las mismas. La única comunidad que se ha opuesto a la medida ha sido la Comunidad de Madrid.

En la reunión de la Comisión, en la que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas y que ha tenido lugar este jueves, también se ha acordado el toque de queda de las 22.00 a las 6.00 horas.

El documento incluye como recomendación el desaconsejar expresamente la celebración de encuentros sociales en los domicilios o en otros espacios cerrados con no convivientes. Sanidad y las autonomías han optado por no celebrar eventos masivos "de cualquier índole que impliquen aglomeración o concentración de personas". "Las ceremonias en espacios cerrados seguirán las normas de aforo y otras medidas establecidas según el nivel de alerta de cada comunidad autónoma", sostiene el texto.

Además, se considera pertinente hacer una campaña institucional para evitar la relajación de comportamientos bajo el lema "No salvamos semanas, salvamos vidas". La principal novedad con respecto al borrador es la eliminación, por falta de acuerdo, de la recomendación de que los estudiantes universitarios que residan durante el curso académico en otra región o país no puedan volver a su lugar de residencia.

Así, la movilidad estaría limitada por el cierre perimetral de todas las comunidades autónomas, aunque con las excepciones ya reguladas por el actual Estado de Alarma, como el "retorno al lugar de residencia habitual o familiar" o las causas de fuerza mayor. Se recomienda, a su vez, que en los casos sujetos a estas excepciones se realice una PCR o test de antígeno antes del viaje o a la llegada.



"Salvar la semana Santa podría suponer arruinar el verano"

Carlos Mesa, secretario general de la Mesa del Turismo, ha asegurado en una entrevista concedida a Hora 14 de la Cadena Ser que "salvar la Semana Santa podría suponer arruinar el verano" por lo que ha abogado por "ser pacientes y reducir la movilidad al mínimo posible para asegurarnos una temporada de verano digna, que es lo único que puede salvar el año, miles de empresas y miles de puestos de trabajo".

El responsable de la Mesa del Turismo cree que si no se inicia una cuarta ola a finales de Semana Santa, "esto puede sería una auténtica debacle porque perderíamos la confianza de los viajeros nacionales e internacionales y eso es algo que no nos podemos permitir", señala Mesa; "hay que ser realistas y asegurar: no jugárnosla en este periodo", ha concluido.