Ricardo Costa implica de nuevo a Francisco Camps en la trama 'Gürtel'  

Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano (2007-2009), ha reiterado este martes en el juicio contra Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, que fue este el que ordenó contratar a Orange Market, empresa de la trama Gürtel, para los actos del PP y del Gobierno valenciano.

En su declaración en el juicio de la Audiencia Nacional, Costa, cuya confesión sirvió para procesar a Camps, ha insistido en que Camps era conocedor del mecanismo ilegal a través del cual el PP valenciano sufragó la deuda con las empresas de Francisco Correa, líder de Gürtel. Una vía de financiación, por la que Costa fue condenado a cuatro años de cárcel, luego sustituidos por trabajos sociales, que pasaba por las aportaciones de empresarios valencianos camufladas en facturas falsas de Orange Market.

"Camps me dijo que era la única manera de solventar la deuda", ha asegurado Costa que le dijo el expresidente en 2007 cuando él se quejó por el asunto de las facturas falsas y los sobres de dinero que los empresarios le entregaban a él mismo.

El juicio trata de conocer si el expresidente valenciano y los integrantes de la trama Gürtel cometieron delitos de prevaricación administrativa, fraude a las administraciones públicas y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos irregulares relacionados con el expositor de grandes eventos de la Generalitat Valenciana en Fitur en 2009. La Fiscalía solicita para Camps dos años y medio de prisión y diez de inhabilitación.

Respecto a la relación amistosa entre Francisco Camps y Álvaro Pérez, el Bigotes, el hombre de Gürtel en el País Valencià, "había una relación cordial, amistosa, no era una relación fría, entre ellos. También tenía [el Bigotes] una amistad fluida con la mujer [de Camps]; de hecho, yo he ido con él a la farmacia de ella, y yo no la conocía; yo creo que me la presentó Pérez", ha dicho Costa, que ha declarado por videoconferencia desde València debido a una dolencia en una pierna.

Ha señalado Costa que al principio le extrañó que "solo fuera la empresa del señor Pérez la que hiciera los actos del partido" y el vicepresidente Víctor Campos "me dijo que las instrucciones que tenía era que lo hiciera esa empresa".

Reuniones en el Palau de la Generalitat

Costa ha relatado reuniones en el Palau de la Generalitat con Álvaro Pérez y Camps, en las que se trataron asuntos relativos a encargos a Orange Market, como la Volvo Ocean Race o el Open de Tenis de València, pero ha matizado que en dichas reuniones no se trataba en tema de las adjudicaciones públicas, sino de la organización de los eventos.

Ha dicho Costa que no le extrañaba que Pérez estuviera presente en reuniones en el Palau de la Generalitat. "Era una persona de confianza del partido y del presidente y hacía determinadas actos y no me parecía extraño". Ha añadido que el Bigotes tenía acceso "a muchas personas en la Administración, desde el vicepresidente, el propio Camps y algún otro conseller; había un acceso directo, con teléfonos personales".

De hecho, ha incidido en que Camps "en determinados momentos me decía: "me gustaría que esto lo hiciera Álvaro"".

La fiscal ha recordado que la pieza que se juzga, sobre la adjudicación a Orange Market del stand del País Valencià en Fitur en 2009, se reabrió por las declaraciones de Costa y "necesito preguntarle sobre la financiación para saber el conocimiento que tenía", ha dicho la fiscal ante la protesta del defensor de Camps y del presidente del tribunal por haber sido esos hechos ya juzgados. "La financiación generó una deuda y esa deuda está relacionada con los hechos que se juzgan", ha incidido Gloria de Pascual, abogada de la acusación popular.

Finalmente Ricardo Costa ha contestado sobre la cuestión. "En 2005 se me traslada una vía de financiación a través de una serie de empresarios, no me dicen qué nombres; y yo acepté encargarme de eso, lo he reconocido". Costa llegó a pedir perdón por su implicación en el juicio por la caja b del PP valenciano.

Deuda del PP de un millón de euros

En 2007, tras la campaña electoral, el PP de València generó una deuda de un millón de euros, según Costa. "El partido no tiene dinero, ni con la subvención pública ni con otros ingresos. Tengo una reunión con Pablo Crespo y Álvaro Pérez para decirles que el partido no tiene esa cuantía y que se encargaba de ello Vicente Rambla [exvicepresidente con Camps, absuelto de la financiación ilegal del partido]. Ellos no estaban cómodos con Rambla. Llamé al presidente y le dije que había discrepancias respecto al interlocutor y que yo con las facturas falsas no iba a participar. Camps me dijo que era la única manera de solventar la deuda y que tenían que hablar con el señor Rambla", ha relatado Costa.

Respecto a los hechos que se juzgan, Ricardo Costa ha afirmado que "no me cabe ninguna duda" de que Camps conocía la adjudicación de Fitur a Orange Market. "Los he visto juntos y he presenciado conversaciones y se hablaba de cómo estaba organizado el stand de Fitur y además así me lo ha trasladado el señor Pérez".