Rueda, al contrario que Feijóo, sí "conocía las mismas noticias que todo el mundo" sobre el narcotráfico en Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha admitido durante una rueda de prensa que conocía "las mismas noticias que todo el mundo" sobre el narcotráfico en Galicia en los años 90.

Concretamente, el jefe del Ejecutivo gallego responde acerca de si cree que la relación entre el presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y el narcotraficante y contrabandista gallego implicado en la 'Operación Nécora', Marcial Dorado, le puede pasar factura hasta llegar a la Moncloa.

El que fuera el número dos de Feijóo durante su mandato en la Xunta ha alegado que en aquella época, "acababa de terminar la carrera" y que "en general" es ese tema y en el resto se informaba de la misma forma que los ciudadanos.

Feijóo reniega de su amistad con Dorado

Por su parte, el líder de Génova reniega de su amistad con el contrabandista gallego, a pesar de haber sido fotografiado en 1995 y después de que El País publicase en 2013 una imagen de ambos en un yate.

"En aquel momento no tenía ninguna acusación por ello, ahora es más fácil saber cosas porque hay internet, porque hay Google, en aquel momento no, pero vuelvo a reiterar, hasta que yo le conocí, este señor no tenía ninguna causa en relación con el narco", indicó Feijóo acerca de Dorado.

Asimismo, el dirigente 'popular' negó que su ausencia en el debate a tres, entre Santiago Abascal, presidente de Vox; Yolanda Díaz, líder de Sumar, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, fuera por miedo a dar explicaciones sobre su relación con el narcotraficante pontevedrés.