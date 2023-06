Ryanair acaba con la polémica de las ensaimadas: no cobrará por subirlas al avión

Ryanair permitirá a los pasajeros viajar con una o dos ensaimadas sin cobrarles un extra. El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo en funciones, Iago Negueruela, ha asegurado este martes en una comparecencia que la aerolínea low cost no cobrará por subir ensaimadas en el avión. Ryanair, por su parte, ha negado en todo momento que se cobrase por este servicio, según adelantaba Europa Press.

La polémica de las ensaimadas tuvo su origen en la denuncia de una familia a través de las redes sociales en la que aseguraban que la aerolínea irlandesa quería cobrarles como bulto extra una caja de este dulce tradicional. La familia, ante el supuesto cargo extra de 45 euros, se vio obligada a regalarlas antes de embarcar.

A raíz de esta denuncia, el conseller convocó una reunión urgente con responsables de la aerolínea Ryanair y de la Asociación de panaderos y pasteleros de Balears con el objetivo de aclarar este punto y trabajar juntos en la defensa de este típico producto mallorquín. Los responsables de la aerolínea debían aclarar si se podía transportar o no ensaimadas con la tarifa más económica de la aerolínea.

A la reunión también han asistido representantes de la Asociación de Panaderos y Pasteleros de las Illes Balears, que han compartido con los presentes una ensaimada, dulce estrella de la repostería de la isla, según relata EFE.

La versión de Ryanair explicaba que el cobro que le impuso a la familia era por "no contratar la tarifa para poder llevar una maleta de mano" y que se les cobró por esta, y "no por las ensaimadas que llevaban". Con esto, la compañía ha dejado claro que nunca se ha cobrado por llevar a bordo ensaimadas. También quisieron reiterar en la reunión con Neguerela que las condiciones de transporte no han cambiado hasta ahora.

Un negocio que se ha hecho costumbre

Volver a casa con una ensaimada o llevarla a los amigos y la familia cuando se sale de la isla, es una costumbre que genera un considerable volumen de negocio a las pastelerías mallorquinas, por lo que cualquier obstáculo supone un problema económico y de prestigio, según el sector.