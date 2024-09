Sánchez se compromete ante Abbás a trabajar por el pleno reconocimiento de Palestina en la comunidad internacional

"Su presencia hoy aquí constituye un hito muy importante en la historia de las relaciones entre España y Palestina". Con estas palabras ha comenzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su declaración institucional conjunta con Mahmoud Abbás, presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Ambos mandatarios han comparecido ante los medios tras una reunión en Moncloa, la primera desde que España reconociera de forma oficial al Estado de Palestina.

Sánchez se ha comprometido ante Abbás a trabajar por llegar a la solución al conflicto y por los dos Estados, Israel y Palestina. "España va a seguir trabajando por la solución de los dos Estados y el pleno reconocimiento de la comunidad internacional a Palestina; Palestina siempre podrá contar con el apoyo de España", ha destacado el líder del Ejecutivo.

Por su parte, el líder palestino ha realizado un agradecimiento "en nombre del pueblo palestino por la decisión del Gobierno de España" de reconocer a su Estado. Considera Abbás que Sánchez ha mostrado un "compromiso" con Palestina porque considera que "es una causa justa". Del mismo modo ha destacado que aprecian "sus esfuerzos dentro de la UE" y en todos los ámbitos internacionales a la hora de hablar de la implementación de dos Estados.

"Instamos a todos los Estados que no nos han reconocido aún a que lo hagan. Vamos a seguir trabajando para llegar a ser miembros de plena competencia de la ONU", ha señalado también Abbás. Del mismo modo ha alabado el papel de España en la Corte Penal Internacional. "Gracias al pueblo español y gracias a España", ha terminado el mandatario palestino.



Durante su intervención, Sánchez ha reclamado "la necesidad y urgencia" de poner fin a la "guerra en Gaza de forma inmediata". "La comunidad internacional no podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento de miles de personas y niños. No podemos convivir con la muerte, la destrucción y no debemos normalizar la violencia", ha añadido.

Sánchez ha alertado sobre el riesgo de escalada, que ha vuelto a aumentar en el Líbano. "Tenemos que hacer un firme llamamiento a la contención, a la coexistencia pacífica a y la paz. Las partes deben acordar un alto al fuego", ha pedido el presidente del Gobierno.

La reunión entre ambos mandatarios ha servido también de preparación para la próxima Reunión de Alto Nivel (RAN), prevista para antes de final de año. Todavía no hay fecha concreta. "La RAN marcara un nuevo hito y contribuirá a estructurar las relaciones bilaterales futuras donde encontraremos puntos de convergencia", ha manifestado Sánchez al respecto.