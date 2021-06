El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros ha acordado aprobar los indultos para los nueve dirigentes catalanes condenados por el procés. En una comparecencia sin preguntas realizada después de la reunión de los ministros, el líder del Ejecutivo ha explicado que tras estudiar la situación, el Gobierno "ha estimado que existen razones de utilidad pública" para conceder la medida de gracia a los políticos afectados.

Sánchez ha matizado que los indultos son parciales (se mantienen las penas de inhabilitación para ocupar cargos públicos) y que están condicionados (los políticos indultados no podrán cometer ningún delito grave durante un plazo de tiempo, porque en ese caso la medida de gracia quedaría sin efecto).

El presidente ha querido mandar un mensaje tanto a los indultados del procés en concreto como, en general, a las fuerzas independentistas. Para el el líder del Ejecutivo, esta medida aprobada este martes en el Consejo de Ministros demuestra la "grandeza de la democracia", y ahora le toca al independentismo 'demostrar' la suya: "La democracia española demuestra hoy su grandeza, y deben demostrarla también aquellos que la cuestionan", ha afirmado.

La razón de utilidad pública que ha esgrimido el presidente para validar los indultos ha sido la de "restablecer la convivencia en la sociedad española y también en la sociedad catalana. Es la mejor decisión para Catalunya y para España de acuerdo a la Constitución", ha defendido Sánchez.

El líder del Ejecutivo ha defendido que la medida de gracia no solo se ha aprobado pensando en los nueve políticos catalanes condenados por el 1-O: "Los indultos afectan a nueve personas, pero el Gobierno piensa en los cientos de miles de personas que se sienten solidarios con los que están presos y en aquellos que no respaldan sus actos, pero que creen que ya han cumplido castigo".

También ha querido dejar claro que la medida de gracia no abre ningún enfrentamiento entre Gobierno y el Tribunal Supremo. Con esta medida, ha avanzado Sánchez, "no esperamos" que los indultados "cambien sus ideas; no están encarcelados por sus ideas, sino por sus actos contrarios a la legalidad democrática; siempre vamos a trabajar por el entendimiento y no por el enfrentamiento. Estamos muy alejados en lo político pero no podemos ignorarnos", ha asegurado Sánchez.

El Consejo de Ministros que ha aprobado los indultos ha durado más de cuatro horas. "En este día miramos al futuro con más optimismo, queremos abrir una nueva etapa de diálogo y reencuentro y cerrar la división y el enfrentamiento. La sociedad se merece un futuro mejor en Catalunya", ha concluido el presidente.