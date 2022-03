Guerra Rusia-Ucrania Sánchez dice ahora que enviará material militar ofensivo a Ucrania y aumenta la participación de España en el conflicto

En su comparecencia extraordinaria en el Pleno del Congreso, el presidente se ha referido al lema generalizado en 2003 del "no a la guerra" para aclarar que, en este contexto, "el 'no a la guerra' de Irak es el 'no a la guerra' de Putin".