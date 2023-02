Sánchez, sobre la "gente de bien" de Feijóo: "¡Qué poquita hay en su país y cuán poderosa es!"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido contra el PP en la sesión de control de este miércoles ironizando sobre "la gente de bien", en referencia a la frase que pronunció este martes el líder de la oposición. "Si votan no al SMI será porque sus beneficiarios no son gente de bien. Y si votan no al impuesto a la banca será porque esa gente sí es de bien. ¡Qué poquita gente de bien hay en su país y qué poderosa es!".

Y es que, Alberto Núñez Feijóo espetó en la sesión de control al Gobierno en el Senado que dejara "ya de molestar a la gente de bien" para volver a cargar contra la la aprobación de la nueva ley trans, que recoge la autodeterminación de género a partir de los 16 años.

Así, Pedro Sánchez ha aprovechado las preguntas de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, para retratar a los conservadores. En esta línea, les ha pedido que "vuelvan al redil de cumplir con la Constitución y dejen ustedes de considerar al Poder Judicial como un coto privado". "No echan una mano en nada", ha reprochado a la número dos del PP.

Previamente, Gamarra le había tendido una vez más la mano para reformar la ley del solo sí es sí, además de echarle en cara el hecho de que no se hayan producido dimisiones en su Gobierno por las rebajas de condena a agresores sexuales y sí por el error con los trenes de Cercanías en Cantabria y Asturias. "Si hay que estar en su Gobierno, es mejor estar como comunista que como socialista porque de los 40 ministros que lleva no se ha atrevido a tocar a ninguno de Podemos y mire que se lo están currando", remachó Gamarra.