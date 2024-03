Sánchez logra estabilidad para la legislatura tras el pacto por la amnistía

Una nueva etapa. No solo para Catalunya y España, sino también para la legislatura. El desbloqueo de la ley de amnistía pactado con Junts y ERC es una buena noticia para el Gobierno de Pedro Sánchez. Llega además en un momento delicado para los socialistas tras el estallido del caso Koldo y los malos resultados electorales en Galicia. Pero este martes ha sido "un buen día", según reconocen abiertamente en Moncloa y Ferraz.

Fuentes socialistas reconocen a Público que con este pacto la estabilidad gubernamental está más amarrada que si no hubiera ley de amnistía. Desde las filas del PSOE no tenían dudas de que se llegaría a un acuerdo y siempre han manifestado que el Gobierno de Sánchez no estaba en peligro y que el presidente estaba decidido a seguir adelante. Pero es obvio que el escenario que se presenta a partir de ahora es más favorable.

Para Moncloa, según las fuentes consultadas, la amnistía es una suerte de "primer hito" de relevancia de esta legislatura. Eso no significa, apuntan las mismas fuentes cercanas a Sánchez, que no se hubieran hecho cosas. "La legislatura, por mucho que se diga, ya había arrancado. Se han aprobado medidas potentes como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por ejemplo", apuntan.

Los socialistas ponen el foco además en que la ley y lo que significa es muy importante por lo que supone en sí misma. El propio Sánchez la calificó este miércoles desde Brasil como "trascendental" para la democracia española. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, destacó que es una ley que "marca la mejor historia de España".

En el Gobierno obvian las furibundas críticas del PP y Vox hacia la ley. Más después de la confesión, hace unas semanas, de que Alberto Núñez Feijóo se planteó indultar a Carles Puigdemont y que hubo contactos con Junts. "El PP acabará abrazando la ley y reivindicándola", afirman fuentes gubernamentales.

"El presidente siempre dijo que sería una legislatura larga, los vaticinios del PP ya los conocemos y ya sabemos que fallan en todo", apuntan fuentes de la dirección socialista de Ferraz. Para el PSOE, "se vuelve a demostrar que el único capaz de aglutinar una mayoría parlamentaria mes tras mes es Sánchez".

"Todo esto, mientras aprobamos Consejo de Ministros tras Consejo de Ministros más derechos para los ciudadanos. En frente, un páramo: PP y Vox agitan con ruido lo que no pueden contraponer con propuestas", apuntan los socialistas.

La continuidad de la legislatura se reflejará en el siguiente "hito", según Moncloa. Estos son los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El PSOE ya asumía hace días que la amnistía iba aparejada, con Junts, a las cuentas públicas. Las conversaciones ya están en marcha y los planes del Ministerio de Hacienda que lidera María Jesús Montero es que lleguen en marzo al Consejo de Ministros y se aprueben en abril.

La imagen de continuidad y estabilidad de la legislatura la comparten, y eso es muy importante, los socios de Gobierno del PSOE. Desde Sumar se transmitió este jueves de forma nítida ese mensaje. Íñigo Errejón, portavoz parlamentario del espacio que lidera Yolanda Díaz, destacó que el pacto por la amnistía "refuerza y encarrila la legislatura" y permitirá que haya "Gobierno para rato", porque "cimenta posibles acuerdos posteriores".

En Junts son más cautos con sus declaraciones y prefieren transmitir públicamente que hay que ir paso a paso. Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso advirtió de que "una cosa es la amnistía y otra los presupuestos y la legislatura". Mientras, Jordi Turull, secretario general del partido que lidera Carles Puigdemont, destacó que el marcador "se pone a cero" para negociar las cuentas públicas pero reconoció que ahora hay un clima que "ayuda" a "poder construir un acuerdo".



Por su parte, fuentes de ERC apuntan a este medio que el acuerdo sobre la amnistía "era imprescindible para la legislatura". "A partir de ahora comienza todo. Esto da cumplimiento al acuerdo de investidura en una parte. ¿Da esto estabilidad? A nosotros nos interesa que los Presupuestos salgan si son buenos para la ciudadanía. Ya veremos si esto es así o no. Habrá que negociarlos. De todas maneras, para la legislatura es bueno que se avance con la amnistía y se llegue a poner en vigor", añaden desde la formación republicana.

Otra fuerza clave para el Gobierno en sus alianzas parlamentarias es EH Bildu. Fuentes de la formación vasca dan por hecho que hay una "voluntad política" de todas las partes para que la legislatura pueda avanzar sin más complicaciones.

En las filas socialistas transmiten el "orgullo" por aprobar esta ley que favorecerá la convivencia y la reconciliación en Catalunya. Unas palabras que han sido contestadas por uno de los barones más críticos de los socialistas, el expresidente de Aragón Javier Lambán. "Lamento discrepar con el compañero Bolaños, pero hoy no es un día en el que, como socialista, yo me sienta especialmente orgulloso", señaló. Junto a Emiliano García Page es prácticamente el único dirigente de relevancia que ha levantado la voz con una decisión que mayoritariamente avalan en las filas socialistas.

Como informó este medio la pasada semana tras la salida forzada de José Luis Ábalos, algunas voces reclamaban que se recuperara la iniciativa política para pasar página. En principio, si no hay más sobresaltos, la legislatura debería avanzar. Habrá que seguir negociando cada medida con el resto de grupos parlamentarios, pero el panorama parece ahora más despejado que hace una semana para Sánchez.