Sánchez pide apoyo a Rueda y Moreno para los Presupuestos 

El Gobierno ha pedido este viernes a los presidentes de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y de Galicia, Alfonso Rueda, que el PP apoye la senda de estabilidad y los presupuestos de 2025 como vía para garantizar más fondos para sus comunidades autónomas.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha hecho hincapié en este mensaje en la rueda de prensa ofrecida tras concluir el primer día de reuniones con los barones autonómicos, una ronda en la que el lehendakari, Imanol Pradales, le ha garantizado el apoyo de los parlamentarios del PNV.

Tanto Rueda como Moreno han coincidido en pedir a Sánchez que retire la propuesta de "financiación singular" pactada con ERC para Catalunya y que convoque una conferencia de presidentes para abordar un nuevo modelo de financiación autonómica de forma multilateral, pero Torres ha insistido en que el foro debe ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Torres, que ha ejercido de portavoz del Gobierno, ha abierto la puerta a que la financiación sea abordada también en la conferencia de presidentes prevista en Cantabria y que, en principio, estará centrada en la vivienda.

Ante las reivindicaciones de más fondos e inversiones por parte de Andalucía y Galicia, ha instado a los populares a apoyar la senda de déficit que llega este jueves de nuevo al pleno del Congreso —"y que afecta a todas las comunidades", ha recordado—, y ha reclamado también respaldo a los presupuestos para 2025.

Según cálculos de Moncloa, si el PP y Junts vuelven a tumbar la senda de estabilidad, las comunidades autónomas perderán 6.814 millones y, los ayuntamientos, otros 5.148 millones. Esto implica 12.000 millones menos en 2025 y 2026.

"Manos vacías"

"Tendemos la mano para sacar adelante los presupuestos de 2025", ha manifestado Torres tras escuchar a Moreno, quien ha lamentado que se iba de Moncloa con las "manos vacías".

El ministro ha subrayado que Andalucía ha recibido 4.000 millones de euros más con el gobierno de Pedro Sánchez, respecto a lo que percibió con el de Mariano Rajoy.

"Deseaba, más que tener un encuentro con el presidente del Gobierno, algo más eficaz en términos de lograr objetivos para las autonomías, que es una Conferencia de Presidentes", ha afirmado Moreno.

"A día de hoy no tenemos fecha para esa conferencia, aunque sabemos que será en Cantabria. Le he recordado que el reglamento de la Conferencia de Presidentes prevé que el orden del día sea acordado y no impuesto. Reunir a los presidentes y no hablar de esto sería un error", ha explicado.

Hablar de financiación autonómica, ha precisado el ministro, es también hablar de rebajas de impuestos por parte de los gobiernos autonómicos, como las acometidas por Moreno. El presidente andaluz ha considerado que el Gobierno "no debería caer en la tentación presionar a las comunidades autónomas".

"Este gobierno tenía mayoría para un día (la investidura), pero parece que no la tiene para sustentar una legislatura", ha apuntado Moreno antes de dejar claro que es responsabilidad del presidente del Gobierno, y no suya, lograr respaldos parlamentarios.