Sánchez recuerda a Guilarte que se inspira en su propuesta para renovar el CGPJ

El ultimátum lanzado este miércoles por Pedro Sánchez al PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que acabe el mes de junio ha provocado una serie de reacciones cruzadas. El presidente en funciones del órgano del poder judicial, Vicente Guilarte, ha reculado sobre su propuesta inicial. Y poco después ha sido el propio Sánchez quien ha recordado que el Gobierno se está inspirando en algunas propuestas, entre ellas la del presidente del CGPJ.

Por lo demás, Sánchez no ha dado muchos más detalles concretos de sus planes si el PP no cumple. "Ya lo explicitaremos. Lo importante es que hay un plazo. El detalle es importante plantearlo una vez sepamos el resultado de esta negociación", ha señalado Sánchez al respecto. No hay señales, de momento, ni siquiera de que PP y PSOE vayan a reunirse pronto. La Comisión Europea les ha pedido que lleven propuestas concretas antes de fijar una próxima reunión.

"Queremos liberar al poder judicial del secuestro político. Queremos despolitizar el poder judicial. La propuesta será respetuosa, constitucional y acorde con la ley europea". Ha insistido en que los populares tienen "que decidir si quieren ser un partido constitucional o estar fuera".

El líder socialista ha querido transmitir un mensaje a la ciudadanía sobre la importancia de este asunto, ya que no se trata de una "lucha de poder" entre partidos. "Este bloqueo cuesta a las arcas públicas una media de 12,5 millones de euros al año. Por cada año, el Tribunal Supremo (TS) acumula 1.000 asuntos de retraso. Tenemos sin cubrir el 30% de las plazas del TS y 72 plazas en Tribunales de Justicia y Audiencias Provinciales. Se ha paralizado la carrera judicial de cientos de jueces. Se acabó el día de la marmota", ha afirmado.

"Hemos llegado a un punto que si a finales del mes de junio no se llega a un acuerdo, desde el Gobierno de coalición llevaremos al Congreso una modificación para que se desbloquee", ha añadido. El objetivo es "liberar" al CGPJ del "secuestro político" el que lleva sumido más de cinco años por el PP. "Queremos despolitizar, no tiene nada que ver el Gobierno, el PP es quien está politizando", ha afirmado.

Sánchez destacó este miércoles que la vía que se estudia es quitar el "incentivo perverso" que tiene el PP para seguir bloqueando el CGPJ. Esto es la capacidad del órgano para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo y de otros tribunales. Un asunto, el de recortar competencias, que lleva defendiendo desde hace meses el propio Guilarte.