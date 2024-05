Sánchez ve posible una alineación entre PP y la ultraderecha en Europa: "Feijóo no juega en el equipo de España"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por alinearse con la ultraderecha en Europa y por no estar "en el equipo de España". También ha pedido el voto para el PSOE en las elecciones europeas para no retroceder y frenar a los "reaccionarios".

"Yo no sé en qué equipo juega Feijóo, pero no juega en el equipo de España. Eso es seguro", ha dicho en un acto de campaña en Sevilla para las elecciones europeas, donde pide el voto socialista para "frenar a la derecha y a la ultraderecha" y para que "retrocedan los reaccionarios y gane Europa".

Sánchez ha alegado que en España se puede votar a la ultraderecha de dos maneras: "de manera directa" pujando por Abascal o "de manera indirecta" apoyando a Feijóo. Asimismo, ha acusado al líder del PP de intentar "quebrar" el Gobierno socialista y a su persona con "bulos" y "difamaciones".

Además de las acusaciones, Sánchez ha centrado su discurso en apoyar a la candidata del PSOE al Parlamento Europeo y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. "Pido el voto al PSOE para que Europa no retroceda el 9 de junio, sino los reaccionarios", ha dicho tras incidir en que "si no quisimos una coalición reaccionaria para España, no la queremos para Europa".

En respuesta a las palabras de Javier Miliei, que profirió en el mitin de Vox mentando que la justicia social "es una aberración", el socialista ha manifestado que "lo que es una aberración es defender un proyecto de oligarquías detrás de una falsaria bandera de libertad".

También, el líder del PSOE ha pedido a Feijóo que desautorice al presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, quien proyectó que los talibanes se habían convertido en "socios" del Ejecutivo.