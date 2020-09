La reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha saldado con un acuerdo conjunto entre ambas administraciones: la creación de un "espacio de Cooperación" para el seguimiento y respuesta de la evolución de la pandemia, "que aborde los asuntos principales que afectan a la sociedad".



El Gobierno de España y el Gobierno de la C. Madrid han acordado crear un Espacio de Cooperación para el seguimiento y respuesta de la evolución de la pandemia.



Este "espacio de Cooperación" se desarrollará con la creación de un 'grupo covid-19' que se reunirá semanalmente y sus propuestas "servirán de recomendaciones a las actuaciones propias que seguirá ejecutando el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid" en el ejercicio de sus competencias.

Dicho 'grupo covid-19' estará compuesto por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, el vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero.

Asimismo, este 'grupo covid-19' se apoyará en dos estructuras "de las que recibirán ideas y a las que encargarán proyectos concretos para su desarrollo" centradas en dos ámbitos: unidad territorial y unidad técnica. De la primera formará parte el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entre otros cargos de ámbito municipal y regional. Y en la segunda estará el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, actualmente miembro de la dirección nacional del PP.



Ayuso admitió el pasado viernes que el gobierno regional no podía hacer frente al virus en solitario. "Necesitamos la fuerza del Estado, las herramientas que no tenemos en materia de seguridad ciudadana", dijo. Sin embargo, quiso dejar claro que el presidente del Ejecutivo no acudía a la Puerta del Sol "a tutelar" sino "a colaborar con el Gobierno de Madrid".

