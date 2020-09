Ayuso admite que Madrid no tiene "herramientas" para hacer frente al virus, pero insiste: "Sánchez no viene a tutelar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere evitar "a toda costa" el confinamiento y ha anunciado la restricción de la movilidad en 37 zonas básicas de salud a partir del lunes, recogidas aquí. En su comparecencia de este viernes ha señalado que esto supondría "un desastre" y ha admitido que su gobierno no puede hacer frente al virus en solitario. "Necesitamos la fuerza del Estado, las herramientas que no tenemos en materia de seguridad ciudadana", ha manifestado.

"Necesitamos su ayuda", ha reconocido la dirigente popular, aunque ha querido dejar claro que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no viene a tutelar, sino a colaborar con el Gobierno de Madrid" después de acordarse una reunión programada entre ambos para el próximo lunes en la Puerta del Sol. Sin embargo, Sánchez no se ha librado de las críticas veladas por parte de Ayuso: "Fui crítica con el estado de alarma, porque en muchas ocasiones se basaba en criterios que sin transparencia se aplicaban a todas las comunidades de forma unísona".

Ayuso ha reconocido que su Ejecutivo ha cometido "errores" pero ha insistido en que "no es cuestión de ahondar en ello"

Ayuso ha asegurado que tras la misiva que le envió el socialista este jueves, ambos equipos están en "perfecta sintonía". "Tiene que haber una estrategia nacional", ha manifestado, ya que "el virus no entiende de fronteras". La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reconocido que su Ejecutivo ha cometido "errores" pero que "no es cuestión de ahondar en ello una y otra vez". "Muchas de las medidas que aplicamos ahora era necesario haberlas tenido antes. Me hubiera gustado un paraguas normativo y una estrategia nacional", ha señalado.

Ayuso solo pediría al Gobierno central que declarar un estado de alarma en la región como último escenario. "Consideramos que el estado de alarma es una situación que ya hemos vivido, ya conocemos los efectos económicos que contrae y también los perjuicios económicos que ocasiona, por eso no creemos que sea el momento de restringir las libertades de todos los ciudadanos".

La conservadora ha atribuido a un "exceso de confianza" el aumento de casos en la región, que la sitúan a la cabeza de Europa en número de contagios. "Las aulas, los centros de trabajo, los comercios son lugares muy seguros. La inmensa mayoría de bares, restaurantes... Sin embargo, el exceso de confianza en los entornos de familiares y conocidos han sido, entre otras causas, lo que ha provocado estas semanas un repunte", ha dicho.

El vicepresidente Ignacio Aguado, también presente en la rueda de prensa, ha celebrado la interlocución con el Ejecutivo central. "El trabajo del Gobierno y de las comunidades autónomas debe ser complementario, no excluyente. No puede ser una mesa de ping-pong, creo que es una buena noticia que el presidente del gobierno haya aceptado esta reunión", ha afirmado.