Sebastián Pérez: "Andalucía es más necesaria que nunca para un gran proyecto de la izquierda"

Córdoba es un lugar con un toque legendario para la izquierda, lugar en el que Julio Anguita fue profeta. Sebastián Pérez es hoy el coordinador de IU en esa provincia, clave en la ecuación que su formación resuelve junto a otras fuerzas para ofrecer a los andaluces un proyecto de izquierdas, bajo el paraguas de Yolanda Díaz, que compita en las próximas autonómicas.

Pérez escribe artículos (algunos de ellos en este periódico) en los que analiza la situación política. Acaba de publicar un libro Pensamiento y Praxis de la Izquierda (Utopía libros), que presentará este fin de semana en la fiesta del PCA que se celebra en Córdoba y que contará con la participación de Irene Montero, ministra de Igualdad, y de Alberto Garzón, de Consumo.

En el volumen, Pérez arranca su análisis de la actualidad en el año 2012 y lo culmina con uno de este mismo año. "En este bosque neoliberal, intento que un rayo de luz se abra hueco y por eso el título, Pensamiento y praxis: con él quiero explicar qué es la izquierda y lo qué hacemos diariamente. Debemos evitar esa visión alejada de la realidad para demostrar que gran parte de lo bueno que nos pasa tienen que ver con el trabajo diario de la izquierda".

En este encuentro con Público para hablar de esa obra, en el que explica el contexto de fascistización en el que, considera, se mueve España desde la caída de Lehman Brothers en el año 2008, hay tiempo también para escuchar su opinión sobre el avance anunciado este lunes, en el que Unidas Podemos, Más País y Equo exploran una coalición, aún por cerrar, de cara a las próximas autonómicas.

Sin querer lanzar campanas al vuelo y con mucha prudencia, asegura: "Andalucía es más necesaria que nunca para un gran proyecto de la izquierda". "Estamos ilusionados. Buscamos la unidad popular, la unidad del movimiento obrero para poder transformar y batallar contra los grandes poderes. Creemos en este proyecto de unidad. Con el que podemos generar un polo atractivo", añade.

"En Andalucía las derechas desmantelan la sanidad pública y la educación. El modelo productivo no ha cambiado: estamos viendo a Doñana en peligro y vuelven a recuperar el urbanismo descontrolado que nos llevó a una crisis financiera. Todo ello con el apoyo de Vox", afirma Pérez.

"Este proyecto es importante. Andalucía siempre ha sido referencia para la construcción de un proyecto de país. La entrada de Vox fue por Andalucía: hoy podemos construir una alternativa diferente, que las izquierdas volvamos a recuperar la alternativa", añade.

Para ello, necesitarán, si salen los números, al PSOE, con el que en Andalucía, desde 1982 solo han gobernado durante tres años (2012-2015) y han tenido profundos desencuentros. "Estamos en sociedades muy plurales, en las la diversidad existe: el bipartidismo se rompió hace tiempo. Hay un elemento: al PSOE no le ha costado trabajo llegar a acuerdos en municipios, pero cuando subíamos a escalas mayores, el PSOE siempre ha sido reticente: los poderes económicos ejercen una presión y el PSOE se ha plegado a esos intereses. Lo vemos, por ejemplo, en la vivienda, en los beneficios de las compañías petrolíferas, en el precio de la luz. No nos dejan intervenir", analiza Pérez.

"Aquí queremos construir un gran proyecto de la izquierda y liderarlo nosotros. Cuando llegue el día, programa, programa, programa y veremos la correlación de fuerzas. En el gobierno de España llegamos a un acuerdo con grandes dificultades: se repitieron las elecciones porque no querían pactar con la izquierda. El PSOE tiene reticencias: para eso es importante que estemos fuertes y organizados", agrega Pérez.

Fascistización

Sobre la situación general, el contexto en el que habitamos, Pérez deja estas reflexiones: "Seguramente nos tengamos que situar en bloque democrático y bloque antidemocrático: los movimientos reaccionarios han existido en la historia de España y una vez más estamos en un momento reaccionario que se articula en relación a ese proyecto de Vox que tiene mucho del franquismo español".

"Ahí es –prosigue– donde el PSOE tiene que resituarse: porque si entendemos que el bloque democrático no modifica las estructuras de poder, no hay realmente un bloque democrático. Ahí es donde decimos: Vox es la consecuencia de un orden neoliberal que genera unas élites frente al resto de la población. En ese bloque hay que modificar las estructuras de poder y por eso hablamos de intervenir la economía. Si no, al final, surge el fascismo en una situación de caos, como sucedió en el periodo de entreguerras, después del crack del 29. Hoy estamos en los mismos términos. La raíz de la cuestión son las estructuras económicas. Hay una vía de izquierdas que sitúe a la clase trabajadora al frente".

Agrega Pérez: "Lo que se promueve ahora es una fascistización. El fascismo es una fase más del capitalismo. Surge cuando el mundo se cae y surgen otras alternativas que pueden poner en jaque los privilegios: estamos en ese momento. Vox está defendiendo los intereses del gran capital. Vox vota de forma sistemática en contra de los trabajadores de este país, como queda reflejado en el libro".

"Han sido tiempos muy convulsos para toda una generación de este país. Tras la crisis financiera de 2008 se cayó un orden neoliberal, y hoy somos resultado de esa caída. Tenemos que construir un nuevo mundo. Y esa es la batalla", remacha.

Sobre la entrada en el gobierno de España, en ese marco de análisis, Pérez afirma: "Yo pienso, menos mal que somos parte del gobierno. Hemos presionado a nuestros socios para intervenir la economía. Eso ha supuesto que este país no se cayese. Se ha demostrado que el libre mercado es una falacia, eso no existe. La pandemia lo ha demostrado, la sanidad está dañada por el modelo neoliberal, pero a la vez la parte que tenemos organizada ha sido clave. Solo con intervención de la economía, se puede hacer una sociedad igualitaria, de progreso y de desarrollo".

Agrega el coordinador de IU en Córdoba: "La política, en el ministerio de Empleo, la de los ERTE, ha hecho que el tejido productivo no se caiga. En Europa no teníamos capacidad de hacer mascarillas, el modelo neoliberal ha desindustrializado Europa. La clase trabajadora es el centro del mundo: limpiadores, policías, trabajadoras de ayuda a domicilios, trabajadores de la construcción, enfermeros, las fábricas… Sin la clase trabajadora el mundo se para. Esa es la línea: necesitamos un Estado que intervenga, que planifique, que tenga claros los intereses de la mayoría y que la democracia no es tal si el pueblo no tiene la capacidad política y de decisión".

Pérez profundiza en la crítica al sistema económico predominante: "El capitalismo es una falacia. El libre mercado es una construcción falaz. No existe, no es real. Hay unos oligarcas –en algunos sitios siguen siendo los mismos de siempre– y frente a ellos hay que construir una mayoría real". Pérez pone como ejemplo la inflación: "Es la muestra de ese orden. En este contexto el neoliberalismo ha demostrado su incapacidad".