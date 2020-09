El mismo día que la industria del sector de la cultura y los espectáculos se echa a las calles para reinvidicar medidas especificas que mejoren sus condiciones, el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER para hablar sobre la situación de la cultura durante la pandemia de coronavirus.

Durante una entrevista en el programa Hora 25 que presenta Pepa Bueno, el ministro de Cultura ha explicado que "hay una limitación de aforos que producen dificultades económicas para los propios artistas, pero que a su vez permiten o han permitido que este verano se celebrasen una gran cantidad de festivales y espectáculos, con esta idea de cultura segura".

A la pregunta que formula la periodista sobre como puede explicar el Gobierno la limitación de aforos en cines y teatros pero no en aviones, trenes o autobuses, el ministro afirma que "ahí hay una aparente contradicción, pero he de decir que la cultura es segura porque estamos haciendo las cosas bien. No ha habido brotes en el mundo de la cultura y es porque hay reducción de aforos, distancia social y mascarillas".

Una cultura segura

Uribes: "Hay una limitación de aforos que producen dificultades económicas para los propios artistas"

"Hay unos cuidados que tenemos que mantener aunque sea a costa de perder ingresos económicos". "Es verdad que es una contradicción visible pero yo sigo reivindicando la cultura segura porque es la mejor manera de que se siga realizando", ha concluido José Manuel Rodríguez Uribes.



En este sentido, ha continuado afirmando que esto es un hecho histórico pero al que el Gobierno ha hecho frente: "El 5 de mayo aprobamos un decreto con 80 millones de euros y, además, hemos triplicado las ayudas para la música, por ejemplo". "Se han hecho cosas pero es verdad que el sector atraviesa un momento difícil porque el virus sigue en nuestras vidas", ha dilucidado Uribes.

Mínimo común denominador

Uribes: "En Espala hay 700.000 personas dedicadas a la industria de la cultura lo que supone un más del 3% del PIB"

Acto seguido Uribes ha señalado que el Gobierno quiere poner un mínimo común denominador para que en colaboración con las consejerías de sanidad y con el Ministerio de Sanidad haya un cierto mensaje común en toda España, "aunque la competencia final siempre será de cada Comunidad Autónoma".

El ministro entiende la cultura como un derecho y como una expresión de nuestra dignidad y como algo fundamental para vivir, ya que en nuestro país hay "700.000 personas dedicadas a la industria de la cultura lo que supone un más del 3% del PIB, por lo tanto hay que poner toda la carne en el asador para que puedan seguir haciendo lo que hacen".