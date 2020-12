El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alardeado de las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) realizadas por su Ejecutivo. "Hemos subido en dos años un 29% el SMI", ha subrayado en el Pleno del Congreso durante la sesión de control al Gobierno, que ha tenido lugar tras la intervención de Sánchez para informar sobre las gestiones del Ejecutivo en relación con el estado de alarma y para dar cuenta de los últimos consejos europeos celebrados.

Ante la pregunta oral del diputado de EH Bildu Oskar Matute sobre si "decide la CEOE la política laboral del Gobierno", Sánchez ha resaltado que su Gobierno "empezó el año con la subida del 4% del salario mínimo", un logro alcanzado tras un acuerdo con los sindicatos y la patronal. "Tenemos como deber garantizar la cohesión y la paz social", ha añadido.

En esta línea, Sánchez ha destacado que su Ejecutivo ha llegado a seis grandes acuerdos en materia laboral a lo largo del primer año de legislatura, como los pactos para la aplicación de los ERTE, la extensión de los mismos hasta el 31 de enero de enero, "ayudas a los sectores más perjudicados por la crisis", el cese de actividad para los autónomos o una norma "pionera" como la ley de teletrabajo. "Estamos haciendo mucho por los trabajadores de este país", ha apostillado.

Asimismo, ha "roto una lanza" a favor de la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que se opone a una nueva subida del SMI en 2021. "Si hoy tenemos fondos para los ERTE en nuestro país es como consecuencia de las negociaciones que lideraron el ministro de finanzas alemán y Calviño. Para hablar de progresismo, cohesión y una mirada de izquierdas sobre la evolución de la economía, qué quiere que le diga, están ahí los hechos que demuestran el compromiso de Calviño con todo lo que representa este Gobierno desde el punto de vista progresista", ha expresado.

Matute, sin embargo, ha señalado que cuando la ministra de Economía habla, "cualquier persona puede creer que este Ejecutivo va a ser la brigada de obras y servicios" del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. "La paz social no puede ser siempre la victoria de la patronal. No es una impresión subjetiva, es que el presidente de la patronal dice que no toca derogar la reforma laboral ni subir el SMI, pero sí toca revisar los años de cotización en las pensiones", ha criticado el portavoz de EH Bildu. "Esto es lo que Calviño avala y lo que hace que el diálogo social se convierta en una trampa para las clases trabajadoras", ha lamentado.

En la sesión de control al Gobierno, Sánchez ha respondido a otra pregunta oral del presidente del PP, Pablo Casado, quien ha acusado al líder del Ejecutivo de gobernar con "cesarismo" pasando "todos los semáforos en rojo" y de tratar a "patadas" a la oposición. En respuesta, Sánchez ha pedido que el PP renueve el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o RTVE y "todas esas cosas que siempre que está en la oposición bloquea por no respetar el resultado electoral".