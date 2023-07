Así ha sido el debate de Sánchez, Abascal y Díaz sin la presencia de Feijóo

Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal protagonizaron el debate organizado por RTVE. A pesar de que la propuesta de la corporación pública fue un debate entre las cuatro principales fuerzas políticas, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, declinó la oferta. Aquí puedes volver a ver el debate.

Feijóo justificó que el motivo por el que no acudió al debate es porque no estaban representados ni ERC ni EH Bildu, partidos a los que ha calificado como "los principales socios" de Sánchez. El PP también cargó contra el ente público y puso en duda su "neutralidad". RTVE emitió un comunicado defendiendo que "no solo es neutral, sino plural esencialmente y sobre todo independiente profesionalmente".

Sato Díaz, Miguel Muñoz y Alexis Romero también te lo contaron en Público. Puedes leer el debate, minuto a minuto, aquí.