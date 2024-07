La ruptura de Vox con el PP, en directo | El único consejero de Vox en Extremadura continuará en el Gobierno con Guardiola

El consejero de Vox en Extremadura abandona el partido y seguirá con María Guardiola

Tras la decisión de Vox de romper la coalición con el PP (también en Extremadura), Ignacio Higuero de Juan, el único consejero de Vox en el Gobierno regional, ha optado por abandonar el partido y continuar en la Junta con María Guardiola (PP).



"Entiendo el giro que ha tomado Vox pero no lo comparto y no lo puedo defender, me uní a este proyecto, el proyecto era defender a Extremadura (...) Me metí para defender a los extremeños. Nos han cambiado las reglas del juego a mitad del partido y no me parece leal, no me parece honrado", ha explicado el consejero.