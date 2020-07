Simón considera que las cuarentenas vienen bien al sistema sanitario mientras crece la alarma en las CCAA turísticas

Mientras crece en las Comunidades turísticas la preocupación por el hundimiento del turismo y la restauración tras las cuarentenas declaradas por diversos países, varios de ellos europeos, Fernando Simón, Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias aseguró este lunes que ello, para el sistema sanitario, implicaba "menos riesgo" y añadió: "Nos favorece porque desincentiva la llegada de gente de [Reino Unido] que ahora evoluciona bien, pero no lo ha hecho durante tiempo".

Este es un resumen de las palabras que Simón pronunció en rueda de prensa: "Agradezco que los belgas no quieran venir a España porque así habrá menos riesgo. Sus cifras de contagio son superiores respecto a algunas regiones de España y en otras, menor. Entiendo que para el sector turístico es mejor que vengan, pero no lo es para el sistema sanitario. Que Reino Unido exija una cuarentena nos favorece porque desincentiva la llegada de gente de ese país que ahora evoluciona bien pero no lo ha hecho durante tiempo y hay regiones en las que están peor que en España".

En paralelo, en las Comunidades Autónomas –Andalucía, Baleares, Canarias, Valencia…– cuyo PIB depende en gran medida de las divisas y del ocio de extranjeros –el gasto medio de los turistas extranjeros, cuyo viaje promedio dura entre siete y ocho días, es de algo más de 150 euros por jornada–, el día fue de alarma.

La situación, desde el punto de vista del sector turístico, es muy grave y las previsiones que manejan los gobiernos autonómicos son prácticamente de año perdido, lo que supondría un grave deterioro del PIB. Según el INE, que mide mes a mes la presencia de turistas en España y su procedencia, en lo que va de 2020 habían entrado en España 10 millones de turistas, –de los que 2 millones venían del Reino Unido– mientras que en el mismo periodo de 2019, la cifra era de 29 millones –6,2 millones de Gran Bretaña–, una caída tremenda.

Esfuerzos diplomáticos

El país que más viajeros aporta cada año es el Reino Unido, así que los esfuerzos diplomáticos se centraron en hacer rectificar de algún modo a ese país. Incluso, los presidentes autonómicos trataron de hacer ver directamente, por sus propios medios, al Gobierno británico la importancia de una rectificación. Así, por ejemplo, el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP) se dirigió directamente por Twitter al primer ministro británico, Boris Johnson, mientras su vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín (Ciudadanos) trataba de convocar al embajador británico al Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta.

Este lunes se produjo un encuentro entre expertos epidemiólogos españoles y británicos. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, afirmó, según recoge Europa Press, que confía en que todas las gestiones desplegadas, incluida esa, "den sus frutos en breve". La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, reconoció que el anuncio de Reino Unido les había "sorprendido un poco", según recoge Europa Press.

"Nuestro país está en unas condiciones comparables con cualquier otro país del mundo, con rebrotes que eran absolutamente previsibles, siempre lo dijimos. Seguimos atravesando la pandemia, hemos alejado los momentos más difíciles cuando el sistema sanitario tenía que responder con una sobrecarga importante, y eso pasó", agregó Calvo.

Sin embargo, este mismo lunes por la tarde, el Gobierno de Reino Unido actualizó sus recomendaciones de viaje y aconsejó evitar todo viaje no esencial a España, incluidos los dos archipiélagos, Baleares y Canarias, además de recalcar que aquellas personas que vuelvan al país desde España tendrán que entrar en cuarentena, recoge Europa Press.

"Este consejo se fundamenta en las pruebas sobre el aumento de casos de covid-19 en muchas regiones, pero particularmente en Aragón, Navarra y Cataluña, que incluyen las ciudades de Zaragoza, Pamplona y Barcelona", señala el Ejecutivo británico en su comunicado.

Londres añade que "no aconseja a los ciudadanos que ya están en España que se vayan en estos momentos" y recomienda a estos turistas que "sigan los consejos de las autoridades locales sobre cómo protegerse mejor a ellos mismos y a otros, incluida cualquier medida que pongan en marcha para controlar el virus".