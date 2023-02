El 'sincericidio' de Pilar Llop pone en apuros a la progresía mediática

La ministra de Justicia Pilar Llop se suicidó comunicativamente durante su entrevista de este martes en la SER. No porque se explicara mal, al contrario, porque se explicó muy bien y dejó claro que el PSOE, como el PP y Vox, está apostando por volver al modelo penal anterior, el de la violencia e intimidación y no el del consentimiento.

Su frase de la "heridita" no solo causó estupor en la izquierda, en el movimiento feminista y en millones de personas que lo escucharon en directo o a posteriori, también ha abierto un inmenso agujero en la estrategia propagandística del PSOE, ha hecho girar el debate sobre esta ley y digamos que se lo ha puesto mucho más difícil a la progresía mediática para seguir defendiendo el argumentario de Ferraz de que la reforma que propone Llop no significa sacar el consentimiento del centro de la ley.

Veamos un poco qué está diciendo ahora cada medio o cada voz dentro de la progresía mediática. Empecemos por La Sexta, que es el medio que más viene defendiendo y que sigue defendiendo hoy a cara de perro el argumentario del PSOE para desnaturalizar la ley. Recordemos cómo informaba La Sexta sobre la reforma Llop antes de la entrevista de la ministra. "El Gobierno corregirá la ley del Solo Sí es Sí manteniendo el consentimiento como "elemento nuclear". Así lo ha confirmado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, reconociendo que la entrada en vigor de la norma ha producido "efectos indeseados", y generado en consecuencia una "preocupación social".

Desde Unidas Podemos cargan contra el planteamiento del PSOE para corregir la ley. Bolaños ha planteado una modificación en la que, no obstante, se mantendrá "el consentimiento en el centro", dado que es "la clave de la ley" y será también "la clave de la reforma". Pues siguen diciendo básicamente lo mismo, a pesar de lo que todo el mundo pudo escuchar de boca de la ministra de Justicia. Tras la entrevista en la SER, La Sexta se las apañó para no recoger en su pieza la frase de Llop, que claramente era el titular de sus declaraciones (la de la herida), y para intentar rescatar otros elementos de lo que dijo para hacer su titular.

"Llop defiende la reforma del Solo Sí es Sí': "No es de recibo que salga más barato una agresión sexual que robar". "¿Desde cuando vale más la propiedad que la libertad sexual?" Se ha preguntado la ministra de Justicia al defender la necesidad de reformar la ley del Solo Sí es Sí, ya que según ha destacado Pilar Llop, le preocupa mucho que con esta ley haya salido "más barato agredir sexualmente y con violencia a una mujer que robar con intimidación".

En La Sexta la llevan al titular (es burdo pero van con ello), y no recogen, insisto, la frase de la "herida" en ningún momento. Sí usan esa palabra, "herida", una vez en la pieza, pero con una intención diferente: "La herida creada en el Gobierno de coalición con la reforma de la ley del Solo Sí es Sí sigue abierta. La ministra de Justicia ha hablado sin tapujos de los momentos que se están viviendo con el registro en solitario por parte del PSOE en el Congreso del proyecto de la reforma de la ley y ha acusado a Unidas Podemos de "lanzar mensajes confusos".

Obscena La Sexta en su campaña a favor de la reforma del PSOE apoyada por PP y VOX. Y ojo a esto, aviso de que a alguien le puede hacer explotar la cabeza. Llop ha confesado que le "preocupa mucho" y que "no es de recibo que con esta ley se haya producido una rebaja de penas. Dos párrafos después: "También ha criticado que la propuesta de Igualdad suponía una "exageración punitiva desproporcionada".

El argumentario contra esta ley empezó siendo que era demasiado dura y que iba a obligar a "firmar un contrato para tener sexo" y que iba a mandar a todos los hombres a la cárcel, y después pasó a ser el opuesto: que es demasiado blanda y va a sacar a todos los violadores de la cárcel. Primero que muy mal porque todos a la cárcel y después que muy mal porque que todos a la calle. Ha habido gente que por lo menos ha dejado de defender uno antes de ponerse a defender el otro, qué menos, ¿no? Aunque sea por decoro. Pero lo de Pilar Llop y La Sexta ya alcanza un nivel en el que son capaces de defenderte ambos argumentarios a la vez, en la misma entrevista y en la misma noticia, con dos párrafos de por medio.

La Sexta va a muerte con la contrarreforma del PSOE. Aunque hay que decir que hay algunas voces en esa cadena que se están saliendo un poco de esa línea. Sandra Sabatés se posicionó de forma contundente en contra de que se den pasos atrás en la ley. Y escuchamos lo que dijo también este martes Jordi Évole:

"Es cierto que Évole también dijo a continuación que puede que la ley tenga algún error, pero a mi modo de ver su posicionamiento en el fondo se mueve en el mismo marco que defiende Igualdad: que hay una reacción machista contra la ley.

Veamos ahora algunas cosas que se están diciendo en la Cadena SER. Por un lado, la SER también viene defendiendo en general las posiciones del PSOE (nada sorprendente, claro). Pero por otro lado, y sobre todo tras la entrevista de Pilar Llop, digamos que el tono no es ni mucho menos el de La Sexta y que hay algunas fisuras o vaivenes en su posición editorial, cosa que en mi opinión revela lo que decía al principio: que el suicidio comunicativo de Llop ha sido un punto de inflexión y está haciendo girar a algunas voces de ese espacio mediático.

La SER no menciona directamente al PSOE, no dice "el PSOE", dice "la parte que ha presentado la iniciativa parlamentaria". Pero bueno, ok. Ahí también hay quien sí está defendiendo nítidamente los argumentarios de Ferraz que tocan en cada momento, según sople el viento mediático, incluso aunque sean totalmente contradictorios entre sí. Por ejemplo, Verónica Fumanal. "Y que el consentimiento no se toca en la reforma". Cabe recordar que Fumanal fue jefa de prensa de Pedro Sánchez en su primera etapa como SG del PSOE. Anteriormente lo fue de Albert Rivera. Y ahora, aparte de ir repitiendo el argumentario del PSOE por las tertulias, es asesora de imagen del president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, del PSOE.

Acabo ya con dos últimas cosas para completar el mapa. Hemos visto La Sexta en modo partisano pro PSOE. La SER con algunos repetidores de argumentario, pero también con dudas y con ciertos mensajes contra la contrarreforma del PSOE. Infolibre ha sacado algunas piezas, en particular una, que pone en evidencia los argumentos de Llop. Fijaos: "Los datos que desmienten a Pilar Llop: el 83% de las víctimas de violencia sexual no presenta lesiones físicas. Sumado al testimonio de las víctimas recogido en la macroencuesta, los datos que emanan de los tribunales ayudan a configurar el paisaje. De los 3.881 delitos contra la libertad e indemnidad sexual registrados en 2021 según el Instituto Nacional de Estadística (INE), solo 491 fueron calificados de agresión sexual. Es decir, únicamente en el 12,6% se apreció la existencia de violencia e intimidación".

Y una de las periodistas que con más contundencia ha defendido la ley y ha criticado las palabras de la ministra Llop ha sido Cristina Fallarás en el diario Público: "Búsqueme la herida, ministra Llop", se titula el artículo que publicó este miércoles, en el que, tras relatar varios ejemplos de violencia sexual que no tienen por qué dejar heridas físicas visibles, concluye diciéndole esto a la ministra de Justicia: "Me escandaliza su ignorancia, su insensatez, porque no quiero creer que es mala fe. Solo con una herida se puede probar que ha habido violencia", dijo usted este martes en la Cadena SER. Le invito, ministra de Justicia Pilar Llop, a que, en esas mujeres que yo he sido o he conocido, en todas esas que siguen sufriendo lo mismo, le invito a que busque la herida. Y si no la encuentra, pídales por lo tanto que demuestren que ha habido violencia".