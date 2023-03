Soledad Luque: "No hay película de terror que refleje el dolor de una madre al saber que le han robado a su bebé"

¿Cómo se encuentra la tramitación de la Ley de Bebés Robados en la actualidad?

Tras la formación de la presente legislatura, los mismos grupos políticos que registraron la ley en 2018 la volvieron a registrar. El 23 de junio de 2020 volvió a pasar la toma de consideración, siendo aprobada ésta por mayoría y el 17 de septiembre de ese mismo año es cuando comienza el trámite de enmiendas. Y, finalmente, es ahí cuando queda estancada hasta ahora.

Gran parte de la responsabilidad por sacar la ley a la luz ha sido su valentía y esfuerzo, pero cuando todo se paralizó ¿se puso alguien en contacto con ustedes para comunicárselo personalmente?

Es cierto que el esfuerzo por llegar a tener una ley en el Congreso ha sido posible gracias a la iniciativa de las víctimas y el trabajo que ha hecho cada uno. La cuestión es que cuando llegó el trámite de enmiendas en 2020 nos dimos cuenta de que llevaba un ritmo positivo. Lo malo es que llevamos con ese trámite desde entonces y, efectivamente, nadie se ha puesto en contacto con nosotros, a pesar de haber tenido las reuniones con todos los partidos políticos. Y pese a la espera el año pasado comenzamos a tener reuniones con diferentes ministerios (Justicia, Derechos Sociales y el de Presidencia).



Con el paso del tiempo y, tras los obstáculos e impedimentos, a pesar de insistir, el PSOE nunca nos ha vuelto a recibir desde la primera reunión. Todo lo contrario con Unidas Podemos; ellos sí se han mostrado a favor. Otras de las cuestiones es que es la Mesa del Congreso quien tiene el poder de prorrogar o no el periodo de enmiendas y el PSOE tiene mayoría, por lo que el objetivo de momento es presionar al partido socialista.

¿Por qué cree realmente que el PSOE está poniendo tantos obstáculos para tramitar la ley?

Pienso que no hay una prioridad, no hay voluntad política para sacarlo adelante. Cuando han querido sacar otras leyes, incluso modificarlas en el Código Penal, lo han hecho. Digamos que el PSOE nunca se ha caracterizado por darle importancia a investigar y juzgar los crímenes del franquismo. La Ley de Memoria Democrática no es perfecta -mejor que la del 2007- pero hay una ausencia importante ahí, que es el derecho a la justicia, y precisamente es lo que el Ministerio de Justicia quiere quitar de nuestra ley. Es muy grave.



Si el Partido Popular gana las próximas elecciones generales, ¿qué rumbo cree que tomará la investigación tanto de su hermano como la del resto de bebes robados?

Tanto el PP como el resto de los partidos políticos nos han estado ayudando desde el principio. Ahora mismo contamos con su apoyo. Si ganan las próximas elecciones, si nos ponemos a pensar un poco, creo que podrían seguir apoyando esta ley, pero no sé qué pasaría si tuvieran como socios de Gobierno a la extrema derecha. O, simplemente, no sé qué pasaría en el momento de pasar de la oposición al Gobierno. No podemos saber nada ahora mismo. Lo que sabemos es que estamos a tiempo de tramitarlo si lo hacemos por la vía de urgencia, como dicta Unidas Podemos. El único impedimento es el PSOE, tiene mucho que hacer para reparar el daño.

En cuanto a Vox, ¿cree que su negacionismo ha sido uno de los principales culpables del bloqueo de la ley?

No lo creo. Vox es negacionista de determinados derechos por definición, además de grandes defensores de cuestiones del pasado. No es algo que nos haya sorprendido, ni ha sido impedimento para sacar otras normativas. Ellos simplemente niegan que estos casos se hayan llevado a cabo, y niegan que tengamos derecho a tener una ley. Nunca hemos pensado en tener una reunión con ellos. No es que ellos no hayan dicho que "no", es que nosotros nos negamos rotundamente a reunirnos con ellos desde el principio.

Si se consigue finalizar este proceso, ¿qué es lo primero que tiene pensado llevar a cabo?

Si se cierra el trámite de enmiendas habría que ponerse a trabajar de nuevo, volver a tener reuniones con los grupos parlamentarios y ver si sus enmiendas encajan con nosotros. Han pasado dos años y medio, tenemos que volver a hablar con los grupos y, lógicamente, ellos no van a hacer lo que nosotros digamos, pero van a contar con nuestra opinión. Nuestro trabajo ya está hecho y aunque vamos a continuar, el que falta es el de ellos, para posteriormente hacer un seguimiento y presionar para que salga la ley. Por lo menos que se llegue a votación. Luego cada grupo quedará retratado votando a favor o no de las víctimas.

Para hablar un poco sobre la asociación, y dado que todos los casos son atroces, ¿ha habido alguno en especial que le haya conmovido y/o atormentado?

Hay muchos, en mi caso buscamos a mi hermano mellizo, por lo que sabemos perfectamente el dolor que pasan las víctimas. Pero sí hay algo que nos conmueve profundamente, y es el dolor de las madres, no hay ningún caso de una madre que haya llegado a la asociación y que no te cuente por lo que está pasando, porque en definitiva les están robando parte de sus entrañas. Hay una serie de sentimientos que ellas exponen y, por ello, en la asociación hacemos todo tipo de talleres de empoderamiento y de acompañamiento psicológico.



Imagina esa impotencia, esa soledad, esa rabia. No estamos locas, ni nos lo estamos imaginando, es que realmente te han robado a tu hijo/a; al menos tienes esa incertidumbre y eso es peor todavía. Se han llegado a hacer exhumaciones y ahí nunca ha habido nada, por lo que confirmas tus sospechas. En definitiva, no hay película de terror que pueda reflejar ese dolor. Por lo tanto, no quiero contar ningún caso en particular porque sería despreciar a los otros.

A nivel personal, ¿en qué punto se encuentra la investigación de su hermano, hay algún avance?

No hay nada. Cuando archivaron la denuncia en 2011 supimos que aquí en España no íbamos a poder hacer nada. Sabíamos que nadie iba a hacer nada por encontrar a nuestro hermano, así que pensamos: ¿qué hacemos? ¿nos quedamos de brazos cruzados? Nuestra labor personal desde que archivaron la denuncia ha sido ponernos al servicio de otras víctimas y luchar, porque otra cosa no puedes hacer. Es una de las espinitas, otra más.

Si llegáis a encontrar a vuestro hermano, ¿qué es lo primero que le diría?

Lo primero que nosotros decimos -para todos los posibles reencuentros, y también con mi hermano Francisco- es que si sabe de nosotros que sepa que le estamos esperando con los brazos muy abiertos hasta cuando él quiera y necesite, y pueda reencontrarse, obviamente. Porque para ellos tampoco es fácil, piensa que ellos han crecido en otro ambiente con otra familia, y ojalá les hayan tratado de maravilla. Nosotros pensamos que también hay que respetar muchísimo las decisiones de los niños robados porque ellos también tienen el derecho de querer reencontrarse o no. Por lo tanto, estamos aquí para él, aquí encontrará a su familia (su otra familia)