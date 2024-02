Sumar avisa a Junts: "La amnistía tiene que ser intachable porque va a haber un ejército de examinadores"

El portavoz del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha lanzado este jueves una advertencia a Junts tras el rechazo del partido independentista a aprobar la ley de amnistía si antes el PSOE no elimina del texto cualquier referencia a delitos relacionados con el terrorismo.

"Tiene que salir una ley sólida porque a esta ley se le van a someter a exámenes como nunca, se va a revisar con lupa en España y en Europa. Tiene que ser intachable porque va a haber un ejército de examinadores de esa ley", ha advertido el portavoz parlamentario durante una entrevista en La hora de la 1.

En este contexto, Errejón ha pedido a Junts "responsabilidad y mirada larga", y abandonar "el juego de llevarse el último titular porque es un juego de desgaste que no conviene a nadie".

El diputado considera que los de Carles Puigdemont "han caído en la trampa" de aquellos que "quieren hacer descarrillar la legislatura porque no les gusta el Gobierno"; "Quien pueda hacer que haga, esa frase de Aznar no sólo iba por los fascistas que se manifestaban en Ferraz, sino para sectores con mucho poder en determinados aparatos del Estado. Ese bloque reaccionario quería hacer descarrilar la amnistía porque quiere hacer descarrilar la legislatura de un Gobierno que no les gusta. Junts cayó en esa trampa y los reaccionarios salieron con una sonrisa", ha defendido.

A su juicio, la formación independentista "ha cometido un grave error, pero no es irreparable. No hay alternativa a la amnistía, es la única oportunidad de tener una relación de diálogo entre Catalunya y España, y hacen falta avances en la legislatura. Junts tiene que reconsiderar su posición".

Pese a la situación, Errejón ha asegurado que todavía "hay legislatura": "Es lo que quiere la mayoría de los españoles. En Europa nuestro gobierno es una feliz excepción porque vencimos el impulso reaccionario y conseguimos un gobierno progresista que sirve para subir el SMI y para que se reduzca la jornada laboral. Este Gobierno es un referente de progreso y de avance y vamos a seguir empujando", ha concluido.