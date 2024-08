Sumar no contempla un escenario sin Presupuestos pese a las dudas en el Gobierno

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025 sigue siendo una de las grandes incógnitas de los próximos meses. El Gobierno de coalición que forman PSOE y Sumar necesita todos los votos de sus socios y en las filas socialistas ya comienzan a mostrar dudas sobre si será posible sacar adelante las cuentas públicas.

Una posición que no comparte Sumar. "No contemplamos otro escenario que no sea que haya Presupuestos", señalan fuentes del espacio de Yolanda Díaz a este medio. El País publicaba este viernes que el ala socialista ya baraja la opción de prórroga presupuestaria ante las posibles reticencias que tengan ERC y Junts, principalmente. Una opción, la prórroga, que no niegan las fuentes consultadas por Público. "Habrá que ver qué pasa", señalan de manera ambigua. Mientras, en Hacienda insisten en que se buscará aprobar los PGE en tiempo y forma.

Para Sumar, "el Gobierno tiene la obligación de sacar adelante las cuentas públicas". Los socios del PSOE ya criticaron la decisión de Sánchez de prorrogar los PGE de 2024 tras el adelanto electoral en Catalunya. Y parece que su posición no ha cambiado de momento. De hecho, ya tienen listas sus prioridades presupuestarias entre las que destacan asuntos en materia de vivienda o conciliación.

Pese a estas dudas, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó públicamente este miércoles que tiene ya muy avanzado "el esqueleto" de los PGE 2025 y que "en septiembre" iniciará los contactos "con los grupos de todos los espectros políticos que manifiestan disposición a poder negociar".

Los antecedentes más cercanos no son muy alentadores para el Gobierno ya que Junts tumbó en julio la senda de déficit y las relaciones con el partido de Carles Puigdemont se han enfriado en los últimos meses en el contexto de investidura en Catalunya.

Además, en ERC no han sentado nada bien las palabras de Montero sobre el acuerdo económico que sirvió para investir a Salvador Illa. La ministra negó que fuera un concierto económico propio para Catalunya y la fuerza republicana mantiene lo contrario. De este modo, ERC mencionó explícitamente su apoyo a los PGE y los condicionó al cumplimiento del acuerdo.

En la ecuación entra también la próxima celebración de congresos tanto en Junts como en ERC. Estos cónclaves, al igual que pasó con el adelanto electoral, podrían condicionar los apoyos a los PGE y en el Ejecutivo son conscientes de que, al menos, deberán esperar a que se resuelvan estas citas para conocer el rumbo de los partidos independentistas.