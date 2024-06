Sumar se protege en el Congreso y aleja el grupo parlamentario del ruido por el adiós de Yolanda Díaz

La dimisión de Yolanda Díaz de sus cargos orgánicos en Sumar tras los malos resultados en las elecciones europeas del 9 de junio ha sacudido la política nacional. No obstante, el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso trata de desmarcarse del ruido orgánico. Varias voces, unas en público y otras en privado, coinciden en que, "tras el paréntesis electoral", mejoran las condiciones para legislar y no quieren poner en riesgo ni la fuerza ni el ímpetu de Sumar en la Cámara. Las fuentes consultadas han exhibido unidad, algo que no ha sido precisamente habitual dentro del grupo en otros momentos.

En declaraciones a los medios de comunicación, Íñigo Errejón, portavoz del grupo parlamentario y peso pesado en la organización que, al menos de forma oficial, dejará de liderar Yolanda Díaz, se ha esmerado en remarcar la importancia del activo de Sumar para empujar al Partido Socialista a hacer políticas sociales. Ahí radica la gran importancia que otorga al grupo parlamentario.

"La prioridad es que el Gobierno, ahora que no hay elecciones, salga de la parálisis y mejore la vida de los españoles", ha explicado: "Eso se hace con menos cartas y con más BOE".

Fuera del Congreso hay ruido y desorden, pero dentro la vida parlamentaria sigue. Todas las fuentes del grupo parlamentario de Sumar consultadas son conscientes de la importancia de mantener la posición en la Cámara y desvinculan cualquier inestabilidad exterior a la actividad en el Congreso. "Sin drama", desliza un diputado.

Una voz con autoridad dentro del grupo explica, habida cuenta del jaleo que se ha organizado alrededor del espacio, que "el grupo parlamentario es lo que ha ido más suave". Se refiere, precisamente, a que por mucho jaleo que haya fuera, existe una rigidez en la cosa parlamentaria que, de alguna forma, genera disciplina.

En el grupo de Sumar en el Congreso, se desprenden dos reacciones a la dimisión de Díaz. Por una parte, la voluntad de alejar cualquier interferencia exterior de la actividad y la misión del grupo parlamentario. Lo han demostrado tanto voces pertenecientes a Movimiento Sumar ―Íñigo Errejón, sin ir más lejos―, como otras ubicadas en los partidos que conforman el grupo. Fuentes de Compromís, por ejemplo, insisten en que "no tiene por qué afectar para nada; tenemos una dirección de grupo que funciona bien".

Existe la voluntad, por tanto, de proteger al grupo, pero también de proteger, dentro de él, la esencia de Sumar. Errejón ha reconocido en rueda de prensa que el descalabro electoral en las europeas tiene que ver, por un lado, con las discrepancias que se generaron en la conformación de las listas electorales, pero también con el retroceso que vive la izquierda a nivel continental. Entender lo que ocurre y poner soluciones es "algo que tarda". Que lleva tiempo.

"¿Y entretanto?", se ha preguntado. El portavoz, en ese punto, ha reivindicado de "los 27 diputados, cinco ministerios y una vicepresidencia" que tiene Sumar y ha subrayado la importancia de legislar; de "empujar para que la legislatura se ponga en marcha". Para Errejón, no es suficiente con decir que hay que frenar la extrema derecha, sino que la gente tiene que ver que Sumar consigue que salgan adelante las medidas por las que se les ha votado.

Un diputado del grupo habla de "volver a amasar" votante. "No hay masa a mantener", concreta: "Hay que ir a buscar la masa".

En cualquier caso, las voces con las que ha hablado Público descartan cambios a nivel organizativo dentro del grupo parlamentario. "Para los temas de Gobierno, sigue guiando Yolanda Díaz; si hay que ver algo a nivel parlamentario, es la dirección plural del grupo la que decide".

Podemos se desmarca

Durante este martes, corría un runrún por los pasillos del Congreso acerca de la posibilidad, aunque remota, de que el movimiento de placas pudiera llevar a un futuro entendimiento entre Sumar y Podemos. Unos y otros se han encargado de descartarlo. "La prioridad es dedicarnos a las fuerzas aliadas", ha comentado Errejón.

Fuentes de los morados tampoco tienen ningunas ganas de acercamiento. Hablan de su relación con Sumar en pasado y explican que, en estos momentos, están "volviendo a poner en pie" el proyecto de Podemos. Insisten en que los resultados en las elecciones al Parlamento Europeo demostraron que "hay proyecto" y consideran su papel en el Congreso fundamental en la fase que atraviesa la organización. "Nuestros cuatro votos son necesarios".