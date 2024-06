Yolanda Díaz: "No me voy, me quedo"

"No me voy, me quedo". Estas son las palabras que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pronunciado desde Ginebra (Suiza), apenas 24 horas después de anunciar que dejaba su cargo como coordinadora general de Sumar por los malos resultados de esta coalición en las elecciones europeas.

"Yolanda Díaz sigue formando parte de la ejecutiva de Sumar que se ha convocado para este jueves. Yolanda Díaz no se va, lo que ha hecho es política de la buena, y es que cuando hay malos resultados electorales en mi convicción política y ética hay que asumir responsabilidades", ha asegurado".

"No me voy, me quedo dentro de Sumar", ha proseguido, "y ahora Sumar va a dar un debate tranquilo que arranca el jueves; y a la gente, decirle que, además, hacemos esto para ganar en las siguientes elecciones generales".

🔴 Yolanda Díaz manda un mensaje de tranquilidad a sus simpatizantes asegurando que sigue en la dirección de Sumar y que "no se va" de su proyecto político: "No me voy, me quedo. Estoy haciendo política de la buena y pedagogía" https://t.co/RdZilsDWxZ pic.twitter.com/gFe10jEWKo — Europa Press (@europapress) June 11, 2024

¿Qué quieren decir estas palabras de la vicepresidenta un día después de anunciar que dimitía de la Coordinación General de su partido?. En primer lugar, ya se sabía que Díaz seguiría al frente de la coordinación de los cinco ministerios de Sumar en el Gobierno de coalición, y que continuaría siendo la interlocutora de su espacio con Pedro Sánchez en el Ejecutivo.

De hecho, el lunes la propia dirigente gallega ya avanzó que daba ese paso atrás en la política partidista y orgánica para volcarse en su labor en el seno del Gobierno, "haciendo política útil" e impulsando medidas.

Además, Díaz es y seguirá siendo la presidenta del Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar, que sostiene, junto al Grupo Socialista, al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. El cambio anunciado por la ministra de Trabajo este lunes tiene que ver con su cargo dentro de Sumar como coordinadora general.

Este jueves, el partido celebrará una ejecutiva para abordar la nueva situación y establecer un calendario con los pasos a dar. Hasta entonces, Díaz seguirá siendo la coordinadora de esta fuerza, y, según fuentes de la ejecutiva, no está previsto designar a un nuevo coordinador en el corto plazo (esto se podría hacer incluso después del verano).

A partir de este jueves se aclararán más dudas sobre qué hará Sumar tras la decisión de la vicepresidenta, cómo se llevará a cabo y en qué plazos.