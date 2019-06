Podemos se sume en el "ruido interno" en una de sus semanas decisivas

Vistalegre III vuelve al centro del foco mediático de la mano de Ramón Espinar. El exsecretario general de Podemos Madrid ha pedido a la dirección del Partido una Asamblea Ciudadana de forma urgente para abordar el "fracaso" del pasado 26-M. No ha sido el único que ha dado un paso más allá en estos días: Podemos Andalucía lo hizo este sábado después del Consejo Ciudadano Autonómico y el alcalde de Cádiz, 'Kichi', este domingo en una entrevista. También destaca la crítica de Manolo Monereo, exdiputado de Podemos en el Congreso y uno de los padres políticos de Pablo Iglesias.

La crisis interna y los problemas territoriales de Podemos son evidentes tras la debacle de los resultados del 26-M. Sin embargo, lo que ha salido en estos días seguramente se pueda explicar mejor siguiendo al profesor y vicedecano de Ciencia Política de la Universidad Carlos III, Lluís Orriols, que ha calificado algunos de estos movimientos de "ruido interno". Al catedrático le sorprende el día en el que Espinar publica el análisis ya que es "un momento de cerrar filas" y este "ruido interno" deja en peores condiciones a Iglesias ante la negociación con el PSOE. En declaraciones en Al Rojo Vivo, Orriols deja la puerta abierta a que estos movimientos sean para debilitar a Iglesias: "Entrar en el Gobierno le puede blindar de una rebelión interna y de una sucesión".



La dirección del partido morado no ha entrado en la polémica suscitada por las palabras de Espinar. La portavoz adjunta de Podemos, Noelia Vera, en declaraciones a Espejo Público ha considerado la opinión de Espinar como la de "un militante más" y ha aclarado que están centrados en las negociaciones para formar Gobierno. Vera ha querido dejar claro que han aprendido que utilizar los medios de comunicación "como altavoz para disputar internamente" no les ha dado ningún beneficio en estos años: "Estamos en un proceso de negociación. Nosotros hemos cometido el error de hablar demasiado de nosotros mismos. En Vistalegre II nos gritaron unidad. Aprendimos y tomamos nota así que en un ejercicio de responsabilidad no voy a dar la opinión sobre ningún compañero".

Vera ha dejado cualquier debate para el próximo sábado. Iglesias ha convocado el Consejo Ciudadano Estatal para la mañana de este 8 de junio. "Vamos a escuchar los análisis de todos los territorios. Tenemos que reflexionar y poner en común todo", ha explicado. Esta cita será decisiva para el futuro de Unidas Podemos.

Podemos Andalucía, crítico pero sin ruptura

Aunque las declaraciones de Ramón Espinar han sido las más escuchadas, es la dirección de Podemos Andalucía la que tiene en sus manos dirigir el debate en los próximos días. La organización territorial que lidera Teresa Rodríguez quiere que se convoque de forma rápida un Vistalegre III y rechaza la estrategia de la dirección estatal de formar un Gobierno de coalición con el PSOE. Sin embargo, se muestra partidaria de abordar la continuidad de los dirigentes estatales de la formación, entre ellos del líder Pablo Iglesias, tras la apertura de un debate interno que analice y corrija los errores cometidos en las recientes citas electorales.

"No toca poner el foco en si Pablo Iglesias da un paso atrás, adelante o al lado. No estamos ahora en esa. Hay que sacar conclusiones de lo que ha pasado, debatirlo y corregirlo", ha sostenido en rueda de prensa el secretario Político de Podemos, Pablo Pérez Ganfornina.

De hecho, el alcalde de Cádiz 'Kichi' ha apuntado en una entrevista en Diario de Cádiz que Iglesias debe "asumir su responsabilidad con lo que ha pasado" en la asamblea de Vistalegre, pero ha señlado que "en ningún caso diría que Pablo es una rémora".



Espinar: "Podemos se ha roto"

Espinar ha pedido un Vistalegre III y ha concretado que "Podemos se ha roto": "Creo que Pablo Iglesias tiene dos opciones: se puede enfadar o recoger el guante y decir vamos adelante con una Asamblea Ciudadana. Abramos un debate a la sociedad sobre cómo queremos que sea la herramienta de representación en un futuro", ha explicado durante una entrevista en Al Rojo Vivo después de publicar la tribuna en el diario.es.

Espinar no participará en el debate del Consejo Ciudadano Estatal de este sábado ya que dimitió de todos sus cargos tras la ruptura entre Podemos e Íñigo Errejón, pero sí ha querido dejar clara su posición: "Hay que abrir un periodo de reflexión en Podemos. El ciclo político ha acabado. Podemos atraviesa una crisis orgánica y ahora toca recuperar a todos los dirigentes y a toda la gente que ha participado y ya no está. Podemos tiene potencial para llegar a seis o siete millones de votos, y estamos en el tres millones y medio. Hay que asumir que se ha fracasado".

A pesar de este análisis, Espinar sí ha querido distanciarse de algunos titulares que señalan que quiere abanderar una alternativa a Iglesias y Montero. "Si hay algún ajuste de cuentas es conmigo mismo que también he formado parte de los errores cometidos. Hay que dejar lo de este malo, este es bueno, y dejar de pensar en el debate interno para pensar en el debate estratégico". Por las redes sociales ha aclarado que "no hay una línea en el análisis que diga lo que leo en titulares".

Durante esta semana me he tomado tiempo para pensar en la situación de Podemos y he volcado el análisis en este artículo.



Es eso, un análisis. Y no hay una línea en él que diga lo que leo en titulares. Sí dice que hace falta sosiego y autocrítica.



Lean.https://t.co/HfyRfi64rx — Ramón Espinar (@RamonEspinar) 2 de junio de 2019

Manolo Monereo: "Cada vez somos más débiles"

Manolo Monereo, exdiputado de Podemos en el Congreso y uno de los padres políticos de Iglesias, también se ha distanciado de los últimos movimientos de Podemos. Monereo, que ya había sido crítico en los últimos meses con la dirección, en un artículo en Cuarto Poder, este lunes ha señalado que la formación está perdiendo más fuerza: "Lleva razón Pablo Iglesias, gobernar es cosa de relación de fuerzas; el problema es que con esta política, cada vez somos más débiles, más prescindibles. Seguramente de esto y de algunas cosas más, habló Pedro Sánchez con Merkel y con Macron".

Monereo formaba parte del Consejo Ciudadano Estatal hasta hace unos meses cuando presentó su dimisión. La relación de Podemos con el PSOE ha sido uno de los puntos sobre los que más ha reflexionado y advertido de las consecuencias para su partido. Ahora insiste en ello: "Era necesario un golpe de timón, pararse para analizar las nuevas realidades y relanzar el propio proyecto. El PSOE empezaba ya a iniciar su despegue y tuvimos que acostumbrarnos a trabajar contra las encuestas. No se entendió que darle el gobierno a nuestro principal adversario electoral implicaba algo más que un reajuste táctico. La alianza parlamentaria con el PSOE no era otra cosa que la continuación del conflicto por otros medios". Monereo insiste en que para abordar esta etapa se debería haber acentuado la autonomía del proyecto y "el desarrollo político y organizativo", claves que no consiguieron y que han llevado a Podemos al descenso de votos en el que se encuentra ahora.