Susana Hornillo, portavoz de Podemos en Sevilla, se presenta para liderar el partido en Andalucía

Susana Hornillo, portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla, ha decidido dar el paso, después de madurarlo, de presentar una lista al proceso de primarias del partido que se celebra en noviembre en Andalucía. "He tomado la decisión de dar el paso" y "liderar una candidatura en el proceso que se abre en noviembre", asegura a Público este martes.

"Esto no es una idea que se me haya ocurrido a mí ayer. Esto viene desde hace tiempo. Ha habido un debate intenso en las bases y al final ha culminado con mi decisión de dar este paso", agrega Hornillo.

Hornillo no da ningún nombre de quién la acompañará en su lista. Sí afirma que quiere que esta sea "plural, inclusiva", en la que quepa "todo el mundo", y también "colaborativa". "A mí me gustaría un proyecto que nazca desde abajo hacia arriba y que nazca de un debate colectivo", agrega.

Podemos desplegará en noviembre procesos de primarias para elegir a los coordinadores y direcciones autonómicas de Andalucía y también en Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Euskadi. Los plazos, en este momento, según recoge Europa Press, son los siguientes: Desde el día 4 y hasta el 7 de noviembre, se podrán preinscribir las candidaturas a la coordinación, al Consejo Ciudadano Autonómico y a la Comisión de Garantías Democráticas. ⁠

El día 8 se publicarán las precandidaturas individuales, que tendrán desde el 10 hasta el 13 para presentar avales personales y colegiados. El sábado 23 se harán públicas las candidaturas y listas definitivas. Las votaciones se llevarán a cabo de manera telemática desde el lunes 25 hasta el 29 de noviembre.

"La idea es que el documento político sea colaborativo también. Hace falta un tiempo para hacerlo. Esto no es que me siente con dos, tres o cuatro, no, esto va de recoger el sentir de la gente. Es que eso es Podemos", reflexiona Hornillo.

"En Podemos mandan las bases. Las bases siempre tienen razón. Por eso se les pregunta en las decisiones importantes. Ahora estamos en un proceso abierto", asegura Hornillo, en referencia a la consulta abierta esta misma semana para decidir si apoyan un eventual proyecto de Presupuestos Generales del Estado con dos condiciones: la ruptura de relaciones con Israel y la intervención del mercado de la vivienda para bajar los precios del alquiler.

"Yo quiero construir. Y para eso necesito que la gente colabore. He dado este paso, es una decisión personal, pero recoge el sentir de mucha gente de todas las provincias de Andalucía, de muchos municipios, también de los municipios más olvidados", añade Hornillo.

A la pregunta de si ha comunicado su decisión a los órganos del partido, a la dirección, responde a Público que "no". Luego, añade: "Creo que les va a gustar la idea. Es la esencia de Podemos. Presentamos un proyecto de crecimiento. Podemos es la única fuerza de verdad transformadora. Donde esté Podemos habrá transformaciones sociales y por eso necesitamos crecer".

"Queremos —prosigue en declaraciones a Público— que se incluyan todas las ideas que puedan surgir, que todas las voces sean escuchadas y que se ponga en valor el motor Podemos, como motor de transformación. Es una buena noticia. Va a ser un proyecto que va a potenciar la organización en Andalucía. Aprender de los errores y ofrecer una alternativa de crecimiento. Queremos que sea un proyecto donde se priorice la rendición de cuentas".

A la pregunta de con qué apoyos cuenta, Hornillo responde: "Es un proyecto de bases. Se inicia a partir de un debate plural, donde intervienen militantes de toda Andalucía. Como consecuencia de todo eso, he hecho mi propio análisis y por eso doy el paso".

Unidad y transformación

La hoy portavoz de Podemos en el Ayuntamiento se muestra crítica con los proyectos de unidad que, afirma, se limitan a una suma de siglas. Para Hornillo, ir en solitario a las europeas fue la decisión "correcta en el contexto". "Es la prueba de que una suma de siglas solo no funciona, porque Sumar también se presentó y consiguieron tres diputadas y nosotros [obtuvimos] dos yendo en solitario. Hay que ofrecer algo más a la gente. Esos proyectos donde se conforma una unidad en base a suma de siglas no entusiasman a la gente. Hay que ofrecer otra cosa".

Añade Hornillo: "Lo hemos visto con Por Andalucía y con Sumar. Si solo te agarras a la unidad, a duras penas funciona. Hay que plantearlo de otra manera. Un programa ambicioso y transformador y después rendir cuentas. Ahora se habla de una unidad con primarias. Eso para empezar está muy bien, pero después qué pasa, ¿Se respeta el trabajo? No solo vale con el antes".

Sobre la conformación y el funcionamiento de Por Andalucía, Hornillo habla de "errores" de los "que aprender". "El resultado del proyecto de Por Andalucía: dentro del grupo ha habido situaciones que han perjudicado mucho el trabajo político de Podemos. Hubo reacciones muy desleales con Podemos. No se han cumplido los acuerdos. En Por Andalucía, el acuerdo inicial no se está cumpliendo", afirma.

"No significa —puntualiza— que haya que volver atrás, sino que esto tiene que ser un aprendizaje. Iniciar un nuevo camino. No se puede repetir la misma forma de trabajar. ¿La unidad en qué se traduce? Nosotros queremos tener la fuerza necesaria para hacer transformaciones. Lo que llamamos el motor Podemos. Lo que no puede ser es que a la hora de la verdad intenten frenar ese motor Podemos. No estoy de acuerdo con eso".

"Los votos, sean pocos o sean muchos, deben utilizarse para impulsar transformaciones profundas. Podemos —agrega Hornillo— ha sido un ejemplo de eso. Utiliza la representación que tiene para impulsar transformaciones profundas. No estoy en contra de proyectos unitarios, para nada, pero tienen que ser para de verdad impulsar transformaciones".