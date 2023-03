Tamames: "Vox y yo coincidimos en lo esencial"

Ramón Tamames y Santiago Abascal exprimen la expectación -confirmada ya como el único fin de la iniciativa en este momento- que ha despertado la moción de censura al Gobierno que se debatirá la semana que viene. Ambos han ofrecido este jueves una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados en la que Tamames confesó sentirse "como volviendo a casa después de muchos años".



El exdirigente del Partico Comunista (PCE) ha participado de una sobreexposición mediática desde que se hizo oficial que sería el candidato de la extrema derecha a la moción y algunas de sus declaraciones evidenciaron posiciones políticas contrarias a las de Vox. Pero este jueves Tamames dejó claro que respalda al partido de Abascal. "Lo tengo muy claro, puede haber discrepancias pero hay coincidencias muy importantes y yo me siento a gusto en una moción de censura en la que me presentan 52 diputados de Vox porque coincidimos en lo esencial", aseguró el economista de 89 años.



Preguntado por si cree que el Gobierno de coalición es el peor de la historia de España, como sostienen en Vox y también en el PP. Tamames ha dicho "la política es exageración y muchas veces en las dialécticas políticas se meten temas que desorbitan". "Yo no estoy seguro de que sea el peor de los gobiernos pero es uno de los peores", remató.



Además, después de que elDiario.es adelantase este miércoles su discurso íntegro para la moción, Tamames aseguró que "no va a haber alteraciones" e ironizó con que el hecho de que la Cámara pueda ir ahora al debate con la "lección" aprendida.

El economista, que defiende no haber perdido la ilusión de que la moción salga adelante aunque está numéricamente muerta, mantiene que si la iniciativa saliese adelante y se convirtiera en el presidente del Gobierno convocaría elecciones generales. Preguntado por los motivos de esta urgencia cuando quedan apenas dos meses para las autonómicas y municipales y poco más ocho para las generales, Tamames respondió así: "Tempus fugit. Times is gold. El tiempo es oro". "No podemos perder tiempo", senteció.

Abascal, compartiendo imagen con él durante toda la rueda de prensa, también hizo su propia lectura del poso que dejará la moción: "Lo que ha quedado certificado es la extraordinaria valentía de Tamames, que ha aceptado un reto patriótico como este".