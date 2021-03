Tres de los seis diputados de Ciudadanos en Murcia votarán a favor del PP para que la moción de censura presentada el miércoles por la formación naranja y con el apoyo de los socialistas fracase. El acuerdo entre el partido de Arrimadas y el de Sánchez pasaba por hacer a su actual coordinadora de Cs y portavoz del Ejecutivo, Ana Martínez Vidal, presidenta de la Región.

Este plan se verá truncado después de que tres de sus compañeros de filas, Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez, se hayan dejado convencer por los de Casado para que la censura fracase. Repasamos quiénes son los diputados que confirmarán un nuevo Tamayazo.

Isabel Franco

Isabel Franco es periodista de profesión y fue miembro de la junta directiva del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia y directora del Observatorio para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, de la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Región de Murcia (OMEP). Actualmente es la vicepresidenta de la Región Murcia además de consejera de Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. Anteriormente había ejercido como Secretaria de Comunicación de la formación naranja. Ahora, la diputada seguirá siendo la vicepresidenta y consejera de Igualdad de la región.

Franco ha explicado que firmó la moción "por disciplina de partido", pero que no la compartía. "A mí no me eligieron para entregar el Gobierno de Murcia a Pedro Sánchez y mucho menos para traicionar a los murcianos por las ambiciones personales de algunos", ha asegurado este viernes. Sin embargo, antes de las elecciones de 2019 afirmó que el objetivo de su formación era "acabar con 24 años del PP de Murcia en la región".

La relación de Franco es especialmente tensa con Ana Martínez Vidal. Este viernes la coordinadora de Cs les ha reprochado a los diputados tránsfugas de su partido su actitud.

Valle Miguélez

Valle Miguélez es otra de las diputadas de Cs. Es graduada en Economía y hasta el momento ha formado parte del Consejo General de Ciudadanos en Murcia y de su secretaría de organización. En su caso no solo firmó la moción de censura, si no que además Miguélez constaba como miembro del grupo negociador del programa de Gobierno que se estaba estudiando con el PSOE de cara a un éxito de la moción.



Miguélez era la presidenta de la comisión de investigación creada en la Asamblea Regional para investigar el escándalo de la vacunación contra la covid-19 y ahora será consejera de Empresa, Industria y portavocía en el reformado Ejecutivo de López Miras tras el terremoto político.

Francisco Álvarez

Francisco Álvarez es diplomado en Ciencias Empresariales y fue jefe de ventas de El Pozo Alimentación. Con Cs fue candidato a la alcaldía del municipio murciano de Alcantarilla, de donde procede al igual que Franco, en las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015 y fue concejal en el Ayuntamiento hasta 2019, cuando concurrió en las listas a las elecciones autonómicas con el partido naranja. Francisco Álvarez será consejero de Empleo en el nuevo Ejecutivo de López Miras.