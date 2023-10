Tejero, sobre el 23F: "Yo al rey Juan Carlos lo jodí vivo. Él tenía preparado con Armada un Gobierno a su gusto"

Las cotas del surrealismo ascendieron este viernes cuando varios medios publicaron noticias sobre que el golpista del 23F, Antonio Tejero, había denunciado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por incumplir la Constitución. El pasado viernes fuentes de la Fiscalía General del Estado aseguraron a Público que Tejero no había ido allí personalmente ni les había llegado ninguna denuncia suya telemáticamente. Sin embargo, el propio Tejero ha confirmado al El Español que ha presentado la denuncia, además de dar detalles sobre el golpe fallido que hasta ahora no había compartido públicamente, según Álvaro Romero, autor de su biografía.

"Yo al rey Juan Carlos lo jodí vivo. Él tenía preparado con Armada un Gobierno a su gusto. Pero hacía falta un militar que diera el golpe. Ese fui yo. Es decir: lo mío era necesario para poner el Gobierno de Armada y el rey. Sin embargo, cuando vi lo que iba a ser aquello lo anulé, lo paré. Luego me traicionaron todos: el rey, Armada, Milans del Bosch…", ha declarado el general golpista.

Para comprender "lo que iba a ser aquello", el medio que ha publicado la entrevista se puso en contacto con Romero, quien asegura que lo que quiere decir Tejero es que "el golpe estaba encaminado a poner en España un gobierno de concentración presidido por el general Armada y pactado con el rey". Sin embargo, cuando Tejero descubrió que en la lista de ese nuevo Gobierno había "gente proveniente de la izquierda", según su versión de los hechos, "impidió que Armada entrase en el Congreso para proclamarse presidente".

El golpista ha reclamado que le gustaría que "hubiera un gobierno militar que pusiera las cosas en su sitio", a través de un golpe de Estado pactado con el rey, en este caso ya hablando de Felipe VI. Y, aunque no le gusta "ese galaico" (en referencia a Feijóo), acepta "el PP como mal menor".

Sobre la denuncia a Sánchez, Tejero asegura haberla presentado y encontrarse "en pleno uso de mis facultades mentales". Según su criterio, Sánchez está "destrozando España" e incumple la Constitución.

Sobre la paradoja que ha presentado quien lideró un golpe de Estado contra la Constitución interponiendo una denuncia por su incumplimiento, Tejero sentencia: "Hoy las cosas tienen que ser así. Hay que cumplirla. No me gusta la Constitución, ya lo sabe. No la voté. Pero tampoco me gusta el bacalao con tomate y me lo como si me lo ponen delante".