La tensión territorial por la "financiación singular" para Catalunya se replica entre las fuerzas de Sumar en el Congreso

La financiación autonómica es un tema sensible dentro del grupo de Sumar en el Congreso de los Diputados. Prueba de ello es la irritación que ha provocado en Compromís o Chunta Aragonesista el hecho de que Pedro Sánchez se haya abierto a negociar una "financiación singular" para Catalunya ―es el término que se maneja en las conversaciones entre socialistas y Esquerra Republicana (ERC)― en su misión de atar la investidura de Salvador Illa.

Es un tema con multitud de aristas dentro y fuera del Congreso y, por supuesto, dentro y fuera de la mesa de negociación entre el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y los republicanos catalanes. Por supuesto, con la participación necesaria de Ferraz. No en vano, la última revisión oficial del modelo de financiación se redactó en 2014 y, desde entonces, es un melón incómodo para cualquier Gobierno. Lo es, precisamente, por la multitud de sensibilidades en liza.

Tanto Àgueda Micó, de Compromís, como Jorge Pueyo, de Chunta Aragonesista, han amenazado al Partido Socialista desde la sala de prensa de la Cámara Baja con bloquear cualquier iniciativa en el Congreso que comporte una reforma de la ley de financiación autonómica que solo incluya a Catalunya. "Sin nuestros votos, no hay mayoría para ello", ha dicho Micó. Por otro lado, también los dos han afeado que la forma de encarar una eventual reforma del modelo de financiación sea con las prisas de una negociación de investidura.

Micó y Pueyo han coincidido en su reacción a las noticias que llegan desde Catalunya y también coinciden en que las particularidades de Catalunya la hacen merecedora de un trato concreto a nivel de financiación (ERC pide el 100% del control sobre los impuestos que se recaudan en Catalunya). Pero, por encima de todo, comparten la idea de que sus respectivas autonomías ―País Valencià y Aragón― tienen unas características propias que, de igual forma, deberían traducirse en modelos de financiación igualmente propios.

Ambos diputados de Sumar están de acuerdo en que el cambio en el modelo de reparto territorial de fondos ha de ser profundo, dialogado y pactado con todos los actores. Sin embargo, discrepan, quizá, en lo más mollar: cuál ha de ser la solución al problema.

Los valencianistas quieren un sistema en el que primen los criterios de volumen poblacional y que los fondos se repartan en base a la población de derecho (la población total del territorio) y no a la población ajustada (la población de un territorio ponderada por sus necesidades), como hasta ahora. Es algo con lo que discrepan en Chunta Aragonesista, habida cuenta de que Aragón es una comunidad autónoma con una gran dispersión poblacional. No tiene mucha población, pero sí mucho territorio.

"No nos parece mal que los demás tengan una financiación singular", ha explicado Pueyo, en línea, en esto sí, con Micó, "lo que nos parece mal es que Aragón no la tenga". Además, ha señalado que el estatuto autonómico aragonés tiene en cuenta esa necesidad particular y que nunca se ha tenido en cuenta. "Queremos una reforma general, pero que tenga en cuenta el caso concreto de Aragón", ha abrochado.

Los dos han insistido en que no buscan una lucha entre territorios, pero se niegan a que el PSOE dé preferencia a Catalunya.

Los Comuns tienen una posición distinta. Aina Vidal, portavoz de la formación en el Congreso, ha reconocido las diferentes sensibilidades que hay dentro del grupo parlamentario, pero, en su caso, ni se ha opuesto ni ha criticado un eventual acuerdo entre el PSC y ERC que incluya la financiación singular para Catalunya. Ha abundado en que es necesario reformar el modelo de manera que se respete "el principio de ordinalidad, la autonomía fiscal y la solidaridad territorial", pero con el mismo ahínco ha subrayado el grave problema de infrafinanciación catalán.

Izquierda Unida, por su parte, subraya la relevancia de no convertir el debate en una pugna entre territorios y en defender ante todo la solidaridad entre los pueblos.

Errejón pone sobre la mesa los Presupuestos

La jornada ha sido, por tanto, turbulenta en el Congreso para el grupo de Sumar. Íñigo Errejón, portavoz parlamentario y uno de los pesos pesados de la formación, ha salido a la rueda de prensa a calmar las aguas. "La mayoría parlamentaria del Gobierno está asegurada", ha zanjado. Son unas palabras contrapuestas a la línea roja que han trazado Compromís y Chunta. En cualquier caso, Errejón abundado en la importancia de remodelar en profundidad el sistema de financiación, pero también ha querido precisar que "ahora mismo, no hay ninguna propuesta de eso encima de la mesa".

Para el portavoz, la discusión se ha construido sobre una "burbuja informativa" ―en sus propias palabras― y avisa de que lo realmente importante a estas alturas es negociar bien las partidas que se destinan a cada territorio en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, cuya negociación ya ha echado a andar.

Es delicado el tema de la financiación para el grupo parlamentario de Sumar y lo es, precisamente, por la importancia que le conceden alguna de sus piezas.

Errejón ha especificado que le parece lógico que, en el marco de la investidura de Catalunya, se negocie el caso específico de la financiación en ese territorio. Es algo que, en cambio, levanta sarpullidos en Chunta o Compromís, cuya portavoz ha insistido en que su propuesta de financiación "lleva encima de la mesa mucho tiempo" y no se ha tratado. Está por ver el desenlace de las negociaciones para la investidura de Illa y hasta qué punto Micó y Pueyo están dispuestos a llegar con su amenaza de bloqueo.

Fuentes del grupo parlamentario de Sumar confirman que hay creada una comisión interna en el seno del propio grupo para debatir su posicionamiento en términos de financiación, pero que todavía está muy incipiente. Lo que parece claro es que se trata de un debate que permanecía latente enterrado bajo las capas de la amnistía y los procesos electorales, pero que ya se ha destapado y se perfila como ―otro― gran tema de la legislatura.