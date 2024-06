El Gobierno agita la división del PP en financiación autonómica para justificar la negociación con ERC

El modelo de financiación autonómica y, en concreto, el de Catalunya, está en el foco principal del debate político. A las reclamaciones de ERC al Gobierno, en un contexto de negociación para la gobernabilidad en la Generalitat, se le suma la constante apelación del PSOE al PP para que aclare su modelo. En Moncloa no ofrecen demasiados detalles sobre lo que está encima de la mesa, más allá de lanzar guiños a los republicanos sobre la "singularidad" catalana.

Fuentes del Gobierno reconocen que es un asunto "complejo" y que la negociación será muy complicada porque ningún territorio quiere sentirse agraviado. Esto incluye también a voces socialistas de autonomías como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, especialmente.

Las mismas fuentes apuntan que el tiempo corre en su contra, al quedar ahora dos meses para resolver una hipotética investidura de Salvador Illa. Por eso señalan que no está claro hasta dónde se podrá "profundizar" y "concretar" en esta financiación "singular" que reclama ERC. Y prefieren ser "discretos" en unas negociaciones que, dicen en el PSOE, acaban de empezar.

Lo que está claro es que en las filas socialistas ya han preparado el terreno para este posible pacto. Comenzó de manera muy clara a hacerlo el propio Pedro Sánchez en una entrevista en La Vanguardia este domingo. "Es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y, al mismo tiempo, articular una financiación singular para un territorio tan importante como Catalunya".

El lunes, la portavoz de la dirección socialista en Ferraz, Esther Peña, continuó en la misma línea y recordó que la financiación singular para Catalunya está recogida en el pacto de investidura firmado con ERC.

Al argumentario se ha unido también el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Aseguró este lunes que "a España" como país le interesa que Catalunya esté bien financiada y se reconozca su "singularidad" en este ámbito, ya que tiene competencias específicas, como las prisiones o la seguridad ciudadana.

Para apuntalar públicamente los mensajes, en el Gobierno agitan de nuevo la división en el PP sobre el modelo general de financiación autonómica. No es una idea nueva, ni mucho menos. Desde la anterior legislatura se destaca desde el Ejecutivo la diferencia de propuestas entre Juanma Moreno, Alfonso Rueda o Isabel Díaz Ayuso. Es decir, el eje Andalucía, Galicia y la Comunidad de Madrid.

El PP pide una reunión a Montero

En este contexto, los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP en bloque, han remitido una carta este martes a la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Le piden la convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el objetivo de debatir la postura del Gobierno sobre financiación autonómica.

Fuentes gubernamentales responden que lo que piden es "ruido" porque realmente los populares no han pedido cambiar el modelo. "No tienen propuesta común. Son conscientes de que no son capaces de llegar a un consenso dentro del PP y Génova no va a tomar partido", insisten. Al mismo tiempo reiteran que estarían "encantados" de pactar con el PP una reforma integral de la financiación autonómica.

Recuerdan también que Sánchez le propuso en diciembre a Alberto Núñez Feijóo un grupo de trabajo sobre financiación, algo que no aceptó el líder del PP. De momento, por tanto, no hay un horizonte claro de que se vaya a avanzar en este proceso de diálogo con las comunidades autónomas.

En las filas socialistas muestran "optimismo" sobre el resultado de la conversación con ERC. Piden, en todo caso, "paciencia". La fecha tope para que Illa pueda ser president de la Generalitat es el 25 de agosto. Entre tanto, el partido de Carles Puigdemont también jugará sus bazas. Y en Moncloa insisten en que todo el proceso lo pilotará el propio Illa y el PSC.

El líder del PSC ha puesto encima de la mesa ya un consorcio tributario propio para Catalunya, algo previsto en el Estatut. "Algún día tendrá que desarrollarse la ley", señalan en el Gobierno. En Moncloa no tienen claro que ERC vaya a poner el foco especialmente en este asunto. En el horizonte está también un concierto propio para Catalunya similar al de Euskadi o Navarra. En el Gobierno, en principio, no comparten esta opción. "Este Gobierno nunca ha hablado de concierto", se limitó a decir este martes la portavoz Pilar Alegría en rueda de prensa.

Alegría defendió también que el Gobierno de Sánchez es el que más recursos ha dado en toda la historia a las comunidades autónomas. Según sus datos, de momento son más de 250.000 millones que en toda la etapa de Mariano Rajoy. "Nos permite garantizar la igualdad de todos los españoles, con esta financiación se garantiza la verdadera igualdad, así como equidad y eficiencia de servicios públicos. Esta es la realidad de los datos", destacó.

Concretamente, la portavoz del Ejecutivo cargó contra Ayuso por su actitud "irresponsable". Alegría apuntó a que las transferencias a la Comunidad de Madrid han alcanzado los 108.000 millones, más de 36.000 millones respecto a Rajoy. En el Gobierno afean en este sentido que la supresión en Madrid de los impuestos de patrimonio y sucesiones conlleva que se dejen de recaudar 1.400 millones de euros.