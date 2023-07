Tomas falsas de la campaña (27): Feijóo también es 'fake' en su pueblo

Alberto Núñez Feijóo alude a la épica de ser "de aldea" para ganar votos ofreciendo una imagen de sencillez y humildad asegurando que pasó su infancia en Os Peares, un pueblo de setenta habitantes a caballo entre varios municipios de Ourense y Lugo.

En realidad Feijóo nació en Ourense y según sus biógrafos se fue a los 12 años interno a un colegio marista en León, de donde volvió con 18 para irse a Santiago para estudiar Derecho. Al terminar, con 24 recién cumplidos, obtuvo una plaza de interino en la Xunta que luego consolidó, y poco después inició en el PP la carrera política que le ha llevado a aspirar a la presidencia del Gobierno.

"¿Niño de aldea? Feijóo no tiene casa en Os Peares y sólo viene aquí para sacarse fotos", asegura Francisco González González, uno de los vecinos que han pagado de su bolsillo una pancarta que dice en gallego "Somos dos Peares y Feijóo no nos representa". La han colgado en el centro del pueblo frente a otra sufragada y colocada por militantes del PP que reza "Alberto nuestro presidente".

Feijóo comenzó la campaña precisamente en Os Peares, donde ya había ofrecido una recordada entrevista a Jordi Évole y donde grabó uno de sus vídeos electorales, ese en el que presumía de ser de pueblo y, por ello, de entender las necesidades de la gente humilde y trabajadora.

Pancartas en Os Peares a favor y en contra de Feijóo. — M.G.

Esa campaña que los populares creían cuesta abajo tras el cara a cara con Sánchez se le complicado a pocos días de las elecciones, con el debate público más centrado en sus pactos con Vox y en las falsedades que Feijóo ha vertido, que en las maldades del sanchismo, que es donde el equipo del candidato popular querría haberlo situado.

"¿Afirmaciones inexactas? En mis tiempos se les llamaba mentiras", señala Francisco, a quien en el pueblo conocen como Paco Chamochín. Tiene setenta años, lleva toda la vida viviendo en Os Peares y asegura que en todo ese tiempo sólo recuerda haber visto a Feijóo media docena de veces, casi siempre con periodistas o comiendo con simpatizantes en la cafetería Barra. "Sus padres vendieron la casa hace años y desde entonces no ha tenido ningún vínculo con el pueblo", asegura.

Cinco aldeas distribuidas entre cuatro municipios

Os Peares es un lugar curioso. Oficialmente está adscrita al municipio ourensano de A Peroxa, pero sus cinco aldeas están distribuidas además entre Nogueira de Ramuín, también en Ourense, y los municipios de Carballedo y Pantón, en Lugo.

"Dependemos de dos diputaciones provinciales, cuatro ayuntamientos, tres comarcas, dos subdelegaciones provinciales, tres partidos judiciales... Puede imaginarse la complicación que eso supone para los vecinos cuando queremos hacer cualquier trámite", explica González.

En 1999 pusieron en marcha una iniciativa para tratar de reorganizar y simplificar ese caos administrativo, e incluso se reunieron con el propio Feijóo en 2004, cuando accedió al Gobierno de Fraga como conselleiro, precisamente, de Ordenación del Territorio. "Se enteró de cómo estaba todo esto ese día, hasta entonces no tenía ni idea de la situación. Nos prometió resolverla, pero ya ve: hasta ahora".

Feijóo, el pasado 6 de julio en Os Peares. — M.G.

En esa ocasión, los vecinos también le pidieron que mediara para que se construyeran viviendas sociales que permitieran atraer población joven y evitar la decadencia demográfica -en los últimos veinte años Os Peares ha perdido la mitad de sus habitantes-.

"Nos dijo que era mejor recuperar y rehabilitar las casas abandonadas junto a la estación de tren para ponerlas en alquiler o en venta a precios asequibles para familias jóvenes. Pero aquella promesa, de la que han pasado veinte años, debió ser otra afirmación inexacta, porque en cuatro legislaturas con mayoría absoluta no ha hecho absolutamente nada", añade.

¿A quién votan en Os Peares?

Es difícil saber a quién votan los vecinos de Os Peares porque lo hacen en dos mesas electorales en las que también se registran los sufragios de electores de otros municipios. Pero González asegura que son muchos los que no apoyan a Feijóo, sino al PSOE, al BNG, a Sumar e incluso a Pacma.

De hecho, cuenta, cuando el presidente del PP llegó al pueblo el pasado 6 de julio para celebrar allí uno de sus primeros actos de campaña junto a la casa que fue propiedad de sus padres, el vecino de enfrente se negó a dejar que las cámaras de televisión grabaran el acto desde sus terrenos en cuanto se enteró de que el montaje se debía a la visita del expresidente de la Xunta.

"Mire, aquí votamos de todo, somos pocos pero hay gente de todos los partidos. Y muchos están indignados porque Feijóo nos utiliza siempre cuando nunca se ha preocupado por Os Peares y nos ha engañado desde hace años con promesas que no ha cumplido", señala Pacho Chamochín. "Yo no voy a votarle, ni a él ni a Sumar, pero me quedo con una frase de Yolanda Díaz sobre la polémica sobre la revalorización de las pensiones: Feijóo es un mentiroso compulsivo".