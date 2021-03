Hace una semana Toni Cantó era portavoz de Ciudadanos en Les Corts. Tras una tensa reunión celebrada el lunes 15 de marzo en la sede de los 'naranjas' en Madrid, el valenciano no aceptó la propuesta de Inés Arrimadas para integrarse en el equipo directivo, se marchó dando un portazo y presentó su dimisión ante los medios de comunicación: "Ahora voy a llamar a mi representante para volver a trabajar en lo mío dentro de poco", aseguró el actor. Esa promesa ha durado escasos días.

Según explicó el propio Cantó, en esa reunión pidió a sus compañeros de filas que fueran conjuntamente con el PP en las elecciones a la Comunidad de Madrid, pero su petición cayó en saco roto. Finalmente ha sido él quien se ha integrado en el equipo de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que concurrirá en las listas como independiente. Pero según la normativa vigente, no puede hacerlo si no está empadronado en Madrid.

Cantó ha asegurado este jueves que se empadronó en la capital "hace unos días": "La mayor parte de mi trayectoria profesional ha pasado por Madrid y era a donde debía volver para trabajar", ha explicado en una entrevista en Antena 3. Esta condición es de obligatorio cumplimiento para poder concurrir en una lista en los comicios, ya que la norma electoral establece que para ser elector se debe figurar en el censo de la región al menos dos meses antes de la convocatoria electoral, que en este caso se produjo el 11 de marzo.

Cantó sigue empadronado en València, ciudad en la que ha ejercido como diputado

Según ha podido saber Público, Cantó sigue empadronado en València -y tampoco ha cursado la baja de Ciudadanos-, ciudad en la que vivido y ejercido como diputado hasta el pasado martes. Fue en el año 2014 cuando cambió su domicilio al País Valencià. Entonces era diputado en el Congreso por la provincia de València, aunque en la práctica residía en Madrid y decidió encabezar la candidatura de Ciudadanos al parlamento autonómico.

En concreto, el artículo 2.2. de la Ley Electoral de Madrid especifica que para que un candidato sea elegible debe ser elector y por lo tanto, estar empadronado en la Comunidad. No obstante, fuentes del PP apuntan a que la normativa recoge, en su artículo 4.2, que los que aspiren a ser proclamados candidatos y no figuren incluidos en las listas del censo electoral vigente, referido al territorio de la Comunidad, podrán serlo, "siempre que con la solicitud, acrediten de modo fehaciente, que reúnen todas las condiciones exigidas para ello".



Además, el artículo 39 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) señala que ese censo electoral se debe cerrar dos meses antes de la convocatoria electoral. Ante tal encrucijazada se tendrá que pronunciar la Junta Electoral, que será el órgano que decidirá si finalmente Cantó podrá concurrir en la lista del PP.

Tal y como establece el artículo 45 de la LOREG, las candidaturas, suscritas por los representantes de los partidos, federaciones y coaliciones y por los promotores de las agrupaciones de electores, se presentan ante la Junta Electoral competente entre el decimoquinto y el vigésimo día posteriores a la convocatoria. En este caso el período comprende desde el 26 al 31 de marzo.

Cantó ha indicado que no tiene "ni idea" del procedimiento pero ha recalcado que él no necesita "la política para vivir". "Yo hago esto porque creo en ello y porque quiero devolverle a la Comunidad una pequeña parte de todo lo que me ha dado y porque creo que es importante que la Comunidad esté bajo un gobierno de centro derecha", ha subrayado.

Para el exdirigente de Ciudadanos, lo importante no es estar o no en las listas, aunque agradece el gesto de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y del presidente del PP, Pablo Casado, sino "aglutinar y no dividir". Estar o no en las listas, según ha dicho, para él "no es lo esencial" y es algo que se irá concretando en estos días.