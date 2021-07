La creación de la Oficina del Español ha sido calificada de "chiringuito" por múltiples sectores políticos. Isabel Díaz Ayuso lo ha rebatido asegurando que la Oficina, en la que trabajará Toni Cantó cobrando de 75.084 euros anuales, "fomenta la industria y el potencial económico y cultural del Español".

Díaz Ayuso defiende que la Oficina del Español no es un chiringuito, que solo lo sería si "yo lo hubiera creado para él (Toni Cantó); pero yo en todas mis intervenciones, desde hace dos años, estoy diciendo que quiero crear un proyecto como este". "Si creo un puesto en un organismo político para un político que, además, pertenece al mundo de la cultura, no parece que sea tan descabellado", recogían fuentes de la Cadena SER.

Ayuso defiende la creación de La Oficina del Español

"Es una oficina, no para promocionar el español, sino para explorar todas las posibilidades que tiene", comentaba la presidenta de la Comunidad de Madrid. "La diana se está poniendo en que se trata del español, porque si fuera para otras prácticas probablemente no tendría tanto interés", exponían fuentes de la Cadena SER. Díaz Ayuso asegura que la polémica no gira en torno el cargo del actor en la oficina, sino a la finalidad de la misma.

Aunque Ayuso asegura que, llevaba años con la idea del proyecto en mente, en el programa con el que se presentó el 4 de mayo solo comentaba lo siguiente: "Fomentaremos el estudio del español como segunda línea de negocios en el Mundo, potenciando la Comunidad de Madrid como destino para aprender español y espacio de referencia del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española."

Cs cuestiona las competencias de la Oficina del Español

La presidenta de Comunidad de Madrid cargaba el miércoles contra la oposición tras la oleada de críticas, a la que se ha sumado Ciudadanos.

El partido naranja ha registrado este jueves una batería de preguntas por escrito en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno dé explicaciones sobre la creación de oficinas autonómicas que "fragmentan" las competencias de promoción del español del Instituto Cervantes, en referencia a la Oficina del Español que ha creado el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El sueldo anual de Toni Cantó será superior a 75.000 euros

La formación de Inés Arrimadas señala que, al parecer, este nuevo organismo tendrá como objetivo la promoción de la región como capital europea de la lengua castellana y la interlocución con otras instituciones y señala que, aunque se desconoce el presupuesto asignado a esta oficina para su funcionamiento, sí ha trascendido que su responsable, Toni Cantó cobrará 75.000 euros como director de la Oficina del Español.

A su juicio, con la creación de este organismo no queda claro con qué regiones europeas va a competir Madrid a la hora de convertirse en la capital europea de la lengua castellana y existe un "riesgo importante" de "ineficiencia" del gasto público por el solapamiento de competencias con el Instituto Cervantes.

Ciudadanos pregunta al Gobierno qué acciones tiene previsto llevar a cabo para asegurar que la creación de oficinas autonómicas de promoción del español no ponga en cuestión la labor que realiza el Instituto Cervantes.

Asimismo, pregunta si el Ejecutivo va a establecer alguna directriz común en materia de promoción del español en el exterior para evitar la proliferación de este tipo de oficinas autonómicas que pueden suponer un "gasto público ineficiente" y una "fragmentación" de la unidad de acción exterior en esta materia.