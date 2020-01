El president de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este viernes que seguirá ejerciendo como president hasta que el Parlament lo destituya y ha pedido un pleno del Parlament extraordinario para que la Cámara catalana se posicione sobre la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitarlo como diputado. Tras la petición, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado dicho pleno para este sábado a las 17.00.

"Mientras el Parlament no diga lo contrario, continuaré siendo diputado y president, y ejerciendo las funciones de mi cargo. Soy diputado y president", ha defendido una declaración institucional en el Palau de la Generalitat junto al Govern tras una reunión extraordinaria del Consell Executiu.

Torra ha insistido en que solo el Parlament lo puede destituir del cargo y ha calificado la decisión de la JEC de "un nuevo golpe de Estado contra las instituciones catalanas".

Para él, la resolución de la JEC supone "alterar la voluntad política de los catalanes por vías irregulares absolutamente democráticas; quieren sacar y poner presidentes dejando de lado la democracia".

Lo considera un 155 sin Senado

El jefe del Ejecutivo catalán ha acusado a la JEC de haberse "atribuido unas funciones que no le tocan, interpretando una ejecución de una sentencia que no es firme", y ha sostenido que es la segunda vez que se intenta destituir un presidente de la Generalitat sin que lo haga el Parlament, en referencia a la aplicación del 155 que destituyó a Carles Puigdemont en la anterior legislatura.

"Esta vez, hacen un 155 sin ni tan solo pasar por el Senado", ha reprochado, y ha anunciado que presentará todos los recursos posibles contra esta decisión de la JEC, que ha tildado de autoritaria e irregular.

Asimismo, ha sostenido que llegarán "hasta al final para defender las instituciones de este país allí donde haga falta; en el Estado español y en Europa", y ha destacado que seis miembros de la JEC han anunciado que presentarán un voto particular contra la resolución.

Compromiso "firme y decidido"

Torra ha reiterado que su compromiso con Catalunya es firme y decidido, y ha advertido de que no habrá una solución si continúa "la represión". "No hay solución para España si continúa la vía más contundente de la represión. Hoy se quiere alterar la voluntad democrática de Catalunya. Pero es un ataque también contra los electores y sus derechos de representación. Contra la ciudadanía misma que vota y debe votar en este país. Y no lo permitiremos nunca", ha concluido.